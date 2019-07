„Es läuft alles nach Plan“, freute sich am Montagnachmittag Markus Dufner vom MCD Sportmarketing, der die Sporttage gemeinsam mit dem TV Überlingen organisiert hat.

Bis Sonntag finden hier Turniere und Meisterschaften sowie Mitmachaktionen für jedermann in den Beach-Sportarten Volleyball, Handball, Fußball und Tennis statt. Außerdem gibt es ein Rahmenprogramm mit Musik, Gastronomie und einer bis Mitternacht geöffneten Beachbar direkt am See. Medienpartner der sechstägigen Veranstaltung ist das SÜDKURIER-Medienhaus.

Vorbereitungen für die Beach Days. | Bild: Holger Kleinstück

Turnier für Überlinger Firmen

Den Auftakt macht am Dienstag der Beachsoccer Cup – ein Turnier für Überlinger Firmen. Ab 10 Uhr ist ein Jugendcamp mit Spielen und Mitmachaktionen, um 13 Uhr ein Jugendturnier vorgesehen, bevor um 16 Uhr die Firmen gegeneinander antreten.

Beachsport Bodensee Beach Days: Sport-Spektakel auf Sand Das könnte Sie auch interessieren

Die Finalspiele werden ab 20.30 Uhr erwartet. Gespielt wird um einen Siegerpokal und mehrere Sachpreise. Zwischendurch ist als Rahmenprogramm Zumba geplant: Ein Fitness-Programm, das Elemente lateinamerikanischer Tänze mit Aerobic verbindet.

Ein Bagger verteilt Sand auf dem Landungsplatz. | Bild: Holger Kleinstück

Am Mittwoch geht es mit dem Beachhandball Cup weiter; zwischen 14.30 Uhr und 15.30 Uhr werden die Handball-Nationalspieler Martin Strobel und Benjamin Meschke zu einer Autogrammstunde vor Ort sein. Am Donnerstag, 1. August, steht der Beachtennis Cup mit einem deutschen ITF-Ranglistenturnier an. Und am Freitag, 2. August, 14 Uhr, wird beim Beachvolleyball Cup der Überlinger Stadtmeister gesucht, die Finalspiele sind ab 21 Uhr.

Punkte für die Meisterschaft

Sportlicher Höhepunkt ist zweifelsohne der Beach Cup am Samstag und Sonntag, 3. und 4. August. Die besten Beachvolleyballer aus Süddeutschland werden um 2500 Euro Preisgeld und Punkte für die deutsche Meisterschaft kämpfen.

Überlingen Die Beach Days haben sich als Familienveranstaltung etabliert Das könnte Sie auch interessieren

Dass die Veranstaltung für das Überlinger Stadtmarketing einen großen Stellenwert hat, unterstrich Oberbürgermeister Jan Zeitler. „Die Veranstaltung wird immer ein bisschen besser, umfassender und professioneller“, sagte er bei der Vorstellung des Programms im Rathaussaal.