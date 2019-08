Bei Bauarbeiten ist die stillgelegte Wasserleitung zum Vorschein gekommen, die früher Wasser aufs Kraftwerk am Mantelhafen leitete. Nun ist unklar, ob und wie hier gebaut werden darf. Das Stadtwerk erhebt keine Ansprüche, doch die Denkmalbehörde prüft den Fall noch. Grundsätzlich sieht sie in der Leitung ein Kulturdenkmal.

Für den Eigentümer des stillgelegten Wasserkraftwerks steht fest, dass der Betrieb nicht mehr aufgenommen werden soll. Das Stadtwerk am See erachtet das am Mantelhafen liegende Kraftwerk als unwirtschaftlich. Der Aufsichtsrat stimmte der Verfüllung