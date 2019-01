von Julia Rieß

Kurz vor Weihnachten krachte es – wieder einmal. Im Abig-Kreisverkehr in der Lippertsreuter Straße kollidierte ein Auto mit einem Lastwagen. Beide Fahrer blieben unverletzt, auch der Schaden fiel mit 3000 Euro vergleichsweise gering aus. Doch der Unfall zeigte einmal mehr ein Problem auf: Immer wieder kommt es in Kreisverkehren zu Zusammenstößen – besonders häufig an den Ein- und Ausfahrten. Allein in den Monaten November und Dezember vermeldete die Polizei vier Unfälle in Überlinger Kreisverkehren.

Für mehr Sicherheit sorgen

Dabei soll Kreisverkehre eigentlich für mehr Sicherhit sorgen. Laut Informationsbroschüre des ADAC weisen die Kreisel "im Mittel gegenüber Knotenpunkten mit Lichtsignalanlage je nach Sicherungsgrad der verschiedenen Verkehrsströme eine höhere Verkehrssicherheit auf". Zumindest Kreisverkehre mit einem Durchmesser bis etwa 60 Meter seien aufgrund niedrigerer Geschwindigkeiten und weniger Konfliktpunkten sehr sicher.

Bernd (links) und Carlo Kracheel wissen, worauf es im Kreisverkehr ankommt: Kenntnisse der Verkehrsregeln und vor allem gegenseitige Rücksichtnahme. | Bild: Julia Rieß

Allerdings räumt der Automobilclub ein, dass besonders schutzbedürftige Personengruppen wie Schulkinder, behinderte oder ältere Menschen bei der Überquerung Schwierigkeiten haben können, "da diese Personengruppen meist aus Unsicherheit weniger entscheidungsfreudig sind".

Wäre es dann nicht sinnvoller, die Fußgängerüberwege vom Kreisel abzurücken? Das sieht der ADAC insofern als problematisch an, da das einen Umweg bedeutet, "der das Queren der Fahrbahn an ungesicherter Stelle geradezu provoziert". Die beste Unfallprävention wäre ohnehin: angepasste Geschwindigkeit, Kenntnis der Verkehrsregeln im Kreisverkehr und vor allem gegenseitige Rücksichtnahme. In der Praxis sieht es leider anders aus.

Zu schnell durch den Kreisverkehr

Die Überlinger Fahrlehrer Bernd und Carlo Kracheel berichten unter anderem von Autofahrern, aber auch (E-Bike) Radfahrern, die zu schnell in den Kreisverkehr ein- und ausfahren: "Das passiert bei Kreisverkehren wie dem (unterhalb des Erlenwegs), wo man geradeaus hinein- und hinausfahren kann, häufig", sagt Carlo Kracheel. Solch eine Verkehrsführung verleite dazu, zu schnell zu fahren und auszufahren, ohne zu blinken.

Auch im Gewerbegebiet geht es für Autofahrer durch einen Kreisverkehr. | Bild: Hanspeter Walter

Bernd Kracheel vermisst bei den Autofahrern nicht nur Kenntnis über die Verkehrsregeln, die im Kreisverkehr gelten (siehe Infokasten), sondern vor allem Weitsicht, Rücksicht und gegenseitigen Respekt: "Es hat auch etwas mit guter Kinderstube, mit sozialem Verhalten zu tun." Dazu gehöre unbedingt die Benutzung des Fahrtrichtungsanzeigers: "Wenn ich im Auto sitze, habe ich nicht viele Möglichkeiten, mit den anderen Autofahrern zu kommunizieren. Ich rede vor allem mit dem Blinker. Nicht weil es Vorschrift ist, sondern weil es zum guten Ton gehört."

Beim Einfahren nicht blinken

Mitzudenken, statt nur stur den Regeln zu folgen ist eine Tugend, die er seinen Schülern zu vermitteln sucht. Ein Beispiel: Laut Straßenverkehrsordnung (StVO) darf man beim Einfahren in den Kreisverkehr nicht blinken. "Aber wenn der Kreisverkehr sehr klein ist, und ich nach dem Einfahren schon nach zwei Metern wieder hinausfahren möchte, sage ich zu meinen Schülern, sie sollen bereits vor dem Einfahren den Blinker setzen. Aber nur, wenn man tatsächlich an der ersten Ausfahrt wieder den Kreisel verlässt", sagt Bernd Kracheel.

Das müssen Autofahrer und Radfahrer wissen

Wenn Autofahrer und Radfahrer – als gleichberechtigte Verkehrsteilnehmer – gleichzeitig im Kreisverkehr sind, ärgert sich oft der eine über den anderen. Die Regeln lauten: endet der Radweg ein paar Meter vor dem Kreisel, muss sich der Radfahrer rechtzeitig einordnen. Will ein Autofahrer aus dem Kreisverkehr ausfahren, biegt er ab und muss demnach Radfahrern, die ebenfalls im Kreisel sind, Vorfahrt gewähren. In der Praxis jedoch ist die Situation oft unübersichtlich. Da lohnt es sich, in die Trickkiste zu greifen. Bernd Kracheel: "Mein Tipp für Radfahrer ist, vor und im Kreisel in der Fahrbahnmitte zu fahren, sodass Autos nicht überholen können und man nicht im Weg ist, wenn ein Autofahrer ausfahren möchte." Den Autofahrern hingegen rate er, sich schon vor dem Einfahren in den Kreisverkehr "nach rechts breit" zu machen, damit kein Fahrradfahrer überholen kann.

Aufeinander Rücksicht nehmen

Grundsätzlich gelte es also zu vermeiden, dass Rad- und Autofahrer nebeneinander herfahren in kleineren Kreisverkehren, wie wir sie in Überlingen haben. Gegenseitige Rücksichtnahme, so Kracheel, sei das wichtigste Gebot. Wenn Fahrschüler zum ersten Mal als Autofahrer mit unberechenbaren Radfahrern konfrontiert sind, sind sie oft überrascht und fangen an, ihr Verhalten auf dem Fahrrad zu überdenken, berichtet Kracheel: "Das hält allerdings nicht lange. Der Wechsel zwischen den Rollen – Fußgänger, Radfahrer, Autofahrer – vollzieht sich blitzschnell. Sitzt man im Auto, schimpft man auf die Fußgänger. Sobald man aus dem Auto raus ist, ist man Fußgänger – und schimpft über die Autofahrer."