Die Abteilung des TSV Mimmenhausen lud zum Tag der offenen Tür, ehrte erfolgreiche Mannschaften und Sportlerinnen und bot dem Nachwuchs und allen, die gerne Volleyballspielen, zahlreiche Mitmachstationen. Federführend in der Organisation war die erste Herrenmannshaft, die in der zweiten Bundesliga spielt. Die Spieler waren es auch, die die Stationen betreten.

Salem Dorfverein in der zweiten Volleyball-Bundesliga: Was ist das Erfolgsgeheimnis des TSV Mimmenhausen? Das könnte Sie auch interessieren

„Wir wollten damit dem Verein und allen Freunden, Unterstützern und Interessierten etwas zurückgeben“, erklärte Spieler Bogdan Birkenberg, der sich im Vorfeld intensiv beteiligte. „Wir stehen als Mannschaft in der Öffentlichkeit und heimse de Lorbeeren ein. Hinter allem aber steht der Verein, viele Freiwillige und vor allem eine sehr gute Jugendarbeit.“

Die erfolgreichen Volleyballerinnen und Volleyballer des TSV Mimmenhausen, die zum Auftakt des Tag der offenen Tür geehrt wurden. | Bild: Jäckle, Reiner

Deshalb wurden gleich zum Auftakt eine Damenmannschaft, die ausschließlich aus Jugendlichen besteht, die U16 sowie die U14 weiblich, die U15 Beachvolleyballerinnen und zwei weitere Spielerinnen sowie die Mixed-Mannschaft des Vereins geehrt, die in der vergangenen Saison sehr erfolgreich waren. Besonders stolz macht den Verein, dass es zwei Nachwuchsspielerinnen mittlerweile in Volleyball-Internate geschafft haben und auf dem Sprung in die Jugend-Nationalmannschaft sind.

L.E. Volleys Leipzig - TSV Mimmenhausen TSV Mimmenhausen feiert in Leipzig besonders wichtigen Erfolg Das könnte Sie auch interessieren

Es wurde gespielt, gepritscht, gebaggert

Anschließend wurde gespielt, gepritscht, gebaggert und aufgeschlagen. Es gab unter anderem eine Geschwindigkeitsmessung von Aufschlägen und Zielpritschen mit den Bundesliga-Zuspielern. Sehr beliebt war auch das Aufschlagen auf zwei Bundesligaspieler. Wer sich ein Erinnerungsfoto machen wollte, konnte sich mit der Figur von Trainer Christian Pampel fotografieren lassen und dazu eines seiner Trikots und andere Verkleidungsstücke überziehen.

Vor allem der Nachwuchs hatte großen Spaß, sich mit Christian-Pampel-Trikots und weiteren Verkleidungen an der Fotowand ablichten zu lassen. | Bild: Jäckle, Reiner

In einem Punkt waren sich alle Besucher einig: Der Tag zeigte die familiäre Stimmung im Verein und einen außergewöhnlichen Umgang durch die Abteilung von der Bundesliga bis zu den Anfängern. „Ich bin hier, weil meine Tochter im Verein spielt“, erklärt Christian Kettner. „Es ist eine tolle Stimmung und wirklich eindrucksvoll, wie Klein und Groß miteinander spielen.“

„Werbung für den Volleyball“

Auch Uli Stegmann, der vom Sponsor mit dabei war, hob das Miteinander hervor: „Man kennt sich und man schätzt sich. Es ist außergewöhnlich, wie man beim TSV Mimmenhausen zusammensteht.“ Er sei regelmäßig bei den Heimspielen und ist auch vom Fanclub „Black Wall“ begeistert, wie sie die Bundesligaspieler anfeuern. Ronny Wenzel spricht sogar von der „TSV-Familie“. Er selbst hilft als Betreuer immer wieder aus und freute sich, wie die Jugend diesen Tag angenommen hat. „Es war ein schöner Tag und eine tolle Werbung für den Volleyball“, sagt er.

Das Einlagespiel mit vielen Wegbegleitern der Abteilung fand vor einer stattlochen Zuschauerkulisse statt, die voll auf ihre Kosten gekommen sind. | Bild: Jäckle, Reiner

Einer der Höhepunkte war dann noch das Spiel des Bundesliga-Teams gegen die TSV All Stars. In der zusammengewürfelten Mannschaft spielten zahlreiche Wegbegleiter mit, die schon für Mimmenhausen aufgeschlagen haben. Als Trainer wurde der langjährige Abteilungsleiter Klaus Diwersy engagiert, der maßgeblich am Erfolg der Abteilung beteiligt war. Auf dem Feld standen zudem mit Tobias, Michael, Lenny und Lukas gleich vier seiner Kinder, die lange Jahre zu den Stammspielern zählten.

Unter den Augen des Bundesliga-Zuspielers Federico Cipollone (hinten Mitte) versuchten Jugendliche zielgenau den Ball zu pritschen. | Bild: Jäckle, Reiner

„Einige der Spieler haben in der Corona-Zeit das Team verlassen und keinen richtigen Abschied bekommen“, erklärt Bogdan Birkenberg. „Deshalb war das ein perfekter Anlass, ihnen noch einmal eine Bühne zu geben.“ Und alle Beteiligten hatten sichtlich Spaß an dem Einlagespiel. Zum Abschluss stand dann noch das Oberliga-Spiel zwischen dem TSV Mimmenhausen 2 und der VSG Kleinsteinbach auf dem Programm, das die Gastgeber mit 3:1 gewannen.