Volleyball, 2. Bundesliga: L.E. Volleys Leipzig – TSV Mimmenhausen 1:3. – „Wir wollen mehr Punkte als Leipzig holen“, hatte sich Christian Pampel im Vorfeld der Partie gewünscht und gleich hinzugefügt: „wenn es drei werden, umso schöner“. Den Wunsch haben ihm seine Spieler erfüllt und mit stoischer Ruhe, eisernen Nerven und einer über weite Strecken beeindruckenden Teamleistung ein wirklich alles gebendes Leipzig im Krimi-Marathon mit 39:37, 30:28, 21:25 und 32:30 niedergerungen. „Das war ein besonders wichtiger Sieg. Die drei Punkte sind sehr viel wert. Umso mehr, weil wir wussten, dass wir gewinnen müssen, wollen wir die L.E. Volleys in der Tabelle hinter uns halten.“

Umkämpftes Duell sieht nach 37 Minuten ersten Satzgewinn

Leipzig saß da im selben Boot. Entsprechend umkämpft war das Duell. Alleine der erste Satz sollte 37 Minuten dauern, ehe er dann doch noch einen Sieger fand. Mimmenhausen, bis auf die Schlussphase stets zurückliegend, jubelte, Leipzig hatte nach dem ersten Satzball (24:22) unglaubliche zwölf weitere. Mimmenhausen wehrte alle ab. Alle. Verballerte selbst zwei, ehe ein dummer Leipziger Fehler den dritten auf dem Silbertablett servierte. Richard Schaugg, zuverlässig punktender Diagonalangreifer, ließ die Chance nicht sausen. Er versenkte den Dankeball zum 39:37.

TSV Mimmenhausen spielt geduldig Punkt um Punkt

„Sie haben geduldig Punkt für Punkt heruntergespielt, egal bei welchem Zwischenstand“, lobt Pampel eine sehr gute Teamleistung: Zuspieler Federico Cipollone (als „Wertvollster Spieler“ ausgezeichnet), die Mittelblocker Bogdan Birkenberg (im vierten Satz kam für ihn Philipp Friedrich) und Pascal Zippel, dazu Jonas Hoffmann und Jan Jalowietzki auf der Außenbahn sowie Libero Lars Hammer (Joshua Rauber entlastete ihn im vierten Durchgang) ließen sich auch im zweiten Satz vom Leipziger Aufschlaggewitter nicht nervös machen. Teilten ihrerseits, vor allem über Jalowietzki und Zippel, mit ihrem Service ebenfalls ordentlich aus. Deshalb: Auch dieser Satz ging in die Verlängerung. Fünfmal (ab 24:22) hätte der TSV Mimmenhausen das 2:0 in den Sätzen perfekt machen können. Daraus wurde nichts, zu viele Eigenfehler und ein starkes Leipzig (beim 27:26 selbst einen Satzball) verhinderten das. Bis Jalowietzki einen Dankeball zum 29:28 nutzte und Birkenberg Schnellangreifer Robert Karl blockte – 30:28 für Mimmenhausen.

Leipzig hofft nach Gewinn des dritten Satzes

Noch einmal sich voll konzentrieren, die bitter enttäuschten Leipziger erst gar nicht mehr ins Spiel zurückkommen lassen, das klappte nicht. Ein glattes 3:0 wäre aber „nicht fair“ (Pampel), der Leistung von Leipzig nicht gerecht geworden. Und so schöpften die Gastgeber wieder Hoffnung auf mehr als nur Lob vom Gegner, nachdem Robert Karl Richard Schaugg zum 25:21 geblockt hatte. Mit dem ersten Satzball übrigens.

Langer Weg endet mit Mimmenhausener Jubel

Mimmenhausen blieb trotz der Überstunden fokussiert und konzentriert. Was auch immer L.E.-Kapitän Rene Menzel & Co. versucht hatten, sie konnten sich nie entscheidend absetzen. Auch im vierten Satz nicht. Sieben Satzbälle (ab 22:24) wehrte Mimmenhausen ab. Blieb auch dann cool, als Jonas Hoffmann zum vermeintlichen 31:29 und 3:1 gelobbt hatte. Der Schiedsrichter, aus nicht nachvollziehbarem Grund, gab „Null-Ball“ und Robert Karl glich in der Wiederholung des Spielzuges prompt zum 30:30 aus. Dennoch endete „der lange Weg“ (Pampel) mit großem Mimmenhausener Jubel. Zweimal Richard Schaugg, der neben Hoffmann und Jalowietzki „sehr gut gepunktet hat“ (Pampel), beendete mit dem 31:30 im zweiten Anlauf und dem 32:30, einem brachialen Ass, einen rekordverdächtig langen Schlagabtausch.

Noch genügend Energie für „Auswärts-Auswärtssieg“-Tanz

Zwei Stunden und elf Minuten Kampf auf Biegen und Brechen ließen aber noch genügend Luft und Muskelkraft. Ausgelassen feierten die Mimmenhausener Volleyballer in der Sporthalle Brüderstraße ihr haarscharfes 3:1 (122:120) mit einem flotten „Auswärtssieg-Auswärtssieg“-Tanz.

TSV Mimmenhausen: Cipollone (MVP), Schaugg, Hoffmann, Jalowietzki, Birkenberg (Friedrich für ihn im vierten Satz), Zippel, Hammer und Rauber.