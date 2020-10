Salem vor 1 Stunde

„Querdenken“: Kundgebung am Sonntag in Salem

Zum Abschluss der so genannten „Friedenskette“ um den Bodensee (Samstag) organisieren die „Querdenker“ am Sonntag, 4. Oktober, eine Kundgebung in Salem. Zu den Rednern zählt der Neffe von Hans und Sophie Scholl (“Die Weiße Rose“). Eine Friedensinitiative vom Bodensee distanziert sich gegen die Aktionen der Querdenker.