Die neue Saison hat begonnen: Ab sofort sind die Tore von Kloster und Schloss Salem wieder weit geöffnet. Bei einem Pressetermin zum Saisonstart haben Michael Hörrmann, Geschäftsführer der Staatlichen Schlösser und Gärten (SSG) Baden-Württemberg, und Birgit Rückert als Leiterin der Schlossverwaltung vor Ort in Salem über die neu aufgelegte Angebotspalette informiert.

Schlossverwaltung: Gäste sind nach langen Führungen oft erschöpft

Das Führungsangebot sei es nach den veränderten Bedürfnissen der Besucher ausgerichtet worden, erklärt die Schlossverwaltung. „Während der Corona-Zeit haben wir die Gelegenheit genutzt und intensiv das Besuchsverhalten der Gäste in Salem beobachtet“, so Rückert. Die Gäste seien nach langen Führungen erschöpft und hätten sich dann weniger lange auf dem Gelände aufgehalten.

Das Führungsangebot wurde an die Bedürfnisse der Besucher angepasst. Hier eine Veranstaltung mit dem Überlinger Kunsthistoriker Thomas Hirthe, der sich im Zisterzienserhabit präsentiert. | Bild: Staatliche Schlösser und Gärten

Kurze Informationen zu einzelnen Räumen kommen gut an

Anders verhält es sich nach der Erfahrung der Schlossverwalterin, wenn die Gäste selbst entscheiden können, worüber sie sich informieren. Kurze Informationen zu einzelnen Räumen in der Prälatur seien im vergangenen Jahr sehr gut angenommen worden. Seit der Pandemie kämen auch vermehrt Familien und Einzelgäste, die das individuellere Angebot schätzten und die Anlage gerne auf eigene Faust erkunden und dann auch gerne länger verweilten.

Salem Kloster-Saga geht weiter: Schlossverwalterin Birgit Rückert liefert Neues von Mönch Johannes Das könnte Sie auch interessieren

Es gab auch eine Umfrage unter 640 Schlossbesuchern

Die Beobachtungen inklusive einer Umfrage unter 640 Schlossbesuchern haben das Team um Rückert bestärkt, neue Wege einzuschlagen. Angeboten wird nun mehrmals täglich eine Highlightführung „Wunder des Stucks“ durch die Räume der Prälatur. Ferner finden täglich die Kurzführungen „Mal schnell ins Münster“ und „Mal schnell in den Kreuzgang“ statt. Beide dauern 20 Minuten und sind im Eintrittspreis enthalten.

Öffnungszeiten und Preise Bis zum 1. November ist das Kloster-und Schlossgelände von Montag bis Samstag jeweils von 9.30 bis 18 Uhr geöffnet. Sonn- und feiertags beginnt der Einlass eine Stunde später um 10.30. Der jeweils letzte Einlass ist um 17.30 Uhr. Erwachsene zahlen 9 Euro Eintritt, ermäßigt 4,50 Euro und Familien 22,50 Euro. Kurzführungen sind im Preis enthalten. Wer noch eine Highlightführung erleben möchte, zahlt als erwachsene Person 4 Euro mehr. Ermäßigte müssen für das Kloster-und Schlosserlebnis nebst Kurz- und Highlightführung „Wunder des Stucks“ 6,50 Euro bezahlen, Familien 30,50 Euro. Seit dem 3. April gilt bei den Staatlichen Schlössern und Gärten Baden-Württemberg eine FFP2-Maskenpflicht für Personen über 18 Jahren in den Innenräumen. Informationen und Veranstaltungen gibt es unter www.salem.de

Programm mit vielen verschiedenen Facetten steht

Das Programm, das die Besucher dieses Jahr in und um Schloss Salem erwartet, hat viele verschiedene Facetten. Neben einer öffentlichen Tagung für historisch Interessierte über „Die Zisterzienserabtei Salem in Mittelalter und Neuzeit“ im Juni sind musikalische Höhepunkte inklusive Mozart-Sommer, Open Airs, Internationale Salemer Orgelwochen geboten. Zu den weiteren Höhepunkten zählen die beiden Aktionstage, der Schlosserlebnistag am 19. Juni sowie der Erlebnistag im Kloster am 9. Oktober. Auch die Lifestylemesse „Home and Garden“, die im vergangenen Jahr 12.000 Gäste anzog, steht wieder im Kalender.

Sarah Connor singt am 28. Juli im Garten von Schloss Salem. | Bild: Michael Bahlo

Konzerte Marco Beasley (Tenor) Der 1957 in Neapel geborene Tenor und Musikhistoriker hat sich auf die Interpretation der Musik des italienischen Frühbarock spezialisiert. Er wuchs als Sohn eines englischen Vaters und einer italienischen Mutter in Neapel auf, wo er sehr früh Zugang zur traditionellen neapolitanischen Volksmusik sowie zur Alten Musik fand. In Salem tritt er mit dem Ensemble Constantinople auf. Konzert des Bodenseefestivals, Dienstag, 31. Mai, 20 Uhr, Kaisersaal. Picknick-Konzert Abschlusskonzert des Bodenseefestivals, Pfingstmontag, 6. Juni, 11 Uhr, Schlossgelände. Maurice Clerc (Organist, Dijon) Maurice Clerc, geboren 1946 in Lyon, gab rund 1300 Konzerte in mehr als 20 Ländern, allein 16 Tourneen führten ihn nach Nordamerika. Auf seinen Konzertreisen, auf denen er in 40 Jahren vier Kontinente durchquerte, spielte er an zahlreichen bedeutenden Orten, darunter in der Kathedrale Notre-Dame in Paris, der St. Patrick‘s Cathedral in New York, dem Dom zu Lübeck, der Markuskirche in Venedig, der Kirche Saint-Joseph in Montreal, der St-Paul‘s Cathedral in Melbourne. Er ist emeritierter Organist der Kathedrale von Dijon im Burgund. Konzert im Rahmen der Internationalen Salemer Orgelwochen, Sonntag, 10. Juli, 18.15 Uhr, Münster. Gereon Krahforst (Organist, Maria Laach) Gereon Krahforst, geboren 1973 in Bonn, studierte Komposition, Musikwissenschaft, Kirchenmusik, Klavier und Orgel in Köln und Frankfurt. Er war unter anderem Domorganist in Paderborn, Organist in Marbella (Spanien), Kathedralorganist in Saint Louis, Missouri (USA). Seit 2015 ist er Abteiorganist in Maria Laach und seit 2018 zusätzlich Organist der Koblenzer Rhein-Mosel-Halle. Konzert innerhalb der Internationalen Salemer Orgelwochen, Sonntag, 17. Juli, 18.15 Uhr, Münster. Hubert von Goisern Der österreichischer Liedermacher und Weltmusiker, der als einer der wichtigsten Vertreter der Neuen Volksmusik gilt, wurde mit einer Mischung von Rockmusik und Elementen der traditionellen Volksmusik bekannt. Der Hauptvertreter des Alpenrock kommt zum ersten Schloss Salem Open Air, das am Samstag, 23. Juli, 20 Uhr, auf dem Schlossgelände stattfindet. Sarah Connor Die Pop- und Soulsängerin mit der gigantischen Stimme gewannen die Veranstalter für das zweite Schloss Salem Open Air am Donnerstag, 28. Juli, 20 Uhr, auf dem Schlossgelände. Jonas Kaufmann Der deutsch-österreichische Startenor singt zum dritten der Schloss Salem Open Airs, am Donnerstag, 4. August, 20 Uhr, auf dem Schlossgelände. James Blunt Der britische Singer-Songwriter kommt zum vierten der diesjährigen Schloss Salem Open Airs, am Freitag, 5. August, 20 Uhr, Schlossgelände. David Davies (Organist, Buckfast/Exeter) David Davies ist Organist der Buckfast Abbey, einer noch aktiven Benediktinerabtei in der Grafschaft Devon in Großbritannien, ebenso ist er Organist an der Universität von Exeter. Er studierte Orgel, Klavier und Dirigat am Eton College, Magdalen College Oxford und am Institut für Kirchenmusik der Yale Universität. Er gab zahlreiche Konzerte im Vereinigten Königreich und den USA, in Japan, Südafrika und verschiedenen europäischen Ländern. Internationale Salemer Orgelwochen, Sonntag, 7. August, 18.15 Uhr, Münster. Ben Morris (Organist, York) Benjamin Morris ist aktuell Organist am Münster von York Minster. Zuvor war er Organist des Jesus College Cambridge, nachdem er an der University Cambridge Musik studiert hatte. Internationale Salemer Orgelwochen, Sonntag, 14. August, 18.15 Uhr, Münster. Stephen Tharp (Organist, New York) Stephen Tharp, geboren 1970, studierte in Illinois und Paris. Er war Organist an der St. Patrick‘s Cathedral in New York und Associate Organist an der dortigen St. Bartholomew‘s Church. Während der Saison 2013/2014 war er Artist-in-Residence an der Grace Church in Manhattan und seit November 2014 ist er Artist-in-Residence an der St. James‘ Church in New York City. 2008 wurde Tharp zum offiziellen Organisten für den Besuch von Papst Benedikt XVI. in New York ernannt, sein Orgelspiel wurde weltweit live übertragen. Mit mehr als 60 Konzerttourneen als Solist und 1600 Konzerten auf der ganzen Welt gilt Tharp als der Konzertorganist seiner Generation, der am meisten und weitesten auf Tourneen unterwegs ist. Er gilt als wichtiger Vertreter der neuen Orgelmusik. Internationale Salemer Orgelwochen, Donnerstag, 18. August, 18.15 Uhr, Münster. Mozart-Sommer Der diesjährige Mozart-Sommer findet vom 19. August bis 28. August statt. Ein detailliertes Programm folgt.

Die unterschiedlichsten Themenführungen stehen auf dem Programm

Besonders Interessierte können sich bei Sonderführungen in verschiedene Aspekte von Kloster und Schloss vertiefen. Die Palette reicht da von einer Kreuzgangführung zu dem dortigen barocken Bilderzyklus von Andreas Brugger über die Gartenführung „Der Abbtey Lust-, Baum- und Kuchelgarten/Salemer Gärten im Wandel der Zeit“ bis zu einer Führung im Dachstuhl des Salemer Münsters.

Salem/Meersburg Rocken in der Muttersprache: Sarah Connor, Max Giesinger und Hubert von Goisern am Bodensee Das könnte Sie auch interessieren

Veranstaltungen Schlosserlebnistag Der Schlosserlebnistag ist auf Sonntag, 19. Juni terminiert. Tagung „Die Zisterzienserabtei Salem in Mittelalter und Neuzeit“, 27. bis 29. Juni, Bibliothek. Home and Garden Lifestylemesse vom 8. bis 11. September Erlebnistag Im Kloster, Sonntag, 9. Oktober Salemer Weihnachtsmarkt Der beliebte regionale Weihnachtsmarkt, der zweimal wegen Corona ausfiel, findet am 26. und 27. November statt.

Salem Home and Garden zieht schon am Eröffnungstag Besucherstrom an Das könnte Sie auch interessieren

Tagung mit fachlichen Informationen zu Zisterziensern

Mit dem Programmangebot zeigen sich Rückert und Hörrmann zufrieden. Die promovierte Archäologin weist insbesondere auf die zweitägige Gratistagung am 27. und 28. Juni mit Fachvorträgen für Menschen hin, die sich für neuste Forschungen zu Geschichte, Architektur und Kunst des ehemaligen Zisterzienserklosters interessieren.