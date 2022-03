Ist es die Unlust angloamerikanischer Musiker, angesichts eines Wirrwarrs von unterschiedlichen nationalen Corona-Bestimmungen flächendeckend europaweit zu touren – oder schlicht nur eine Reaktion seitens der Konzertveranstalter auf den sich langfristig wandelnden Geschmack des Publikums?

James Blunt kehrt nach 2011 wieder nach Salem zurück. | Bild: Uli Deck/dpa

Tatsache ist, dass die beiden renommierten Open-Air-Festivals in Salem und Meersburg in diesem Sommer vorwiegend von Interpreten bestritten werden, die in deutscher Sprache singen. Die glorreiche Tradition der angelsächsischen Pop- und Rockmusik wird lediglich von James Blunt vertreten. Der 48-jährige Brite ist kein Unbekannter hier in der Region, auch in Salem war er schon einmal: im Sommer 2011.

James Blunt mochte das Ambiente

Von dem pittoresken Ambiente des dortigen Schlossplatzes zeigte er sich seinerzeit sehr angetan: „Das hier ist also der Ort, an dem Prinz Philip zur Schule ging . . .“, sinnierte er damals zwischen zwei Songs – kein Zweifel, dass es ihm auch dieses Mal (am 5. August) wieder gefallen wird. Im Gepäck wird er natürlich sein aktuelles Album „Once Upon A Mind“ haben, aber auch die Mega-Hits seiner nunmehr knapp zwanzig Jahre andauernden Karriere.

Ursprünglich sang auch einmal Sarah Connor auf Englisch, seit ihrem programmatisch betitelten 2015er-Album „Muttersprache“ jedoch in eben dieser. Fraglos wird sie aber bei ihrem Auftritt in Salem am 28. Juli auch ein paar Songs aus dieser früheren Phase ihrer Karriere zum Besten geben: „From Sarah With Love“ vielleicht oder „Living To Love You“.

Krachlederne Melange

Alpenrocker Hubert von Goisern kommt endlich wieder nach Salem. | Bild: Stefan Wascher

Am 23. Juli wird Alpenrocker Hubert von Goisern das Salemer Publikum beglücken. Sein österreichischer Dialekt ist sicherlich manchmal etwas gewöhnungsbedürftig, passt jedoch perfekt zu seiner mitunter ziemlich krachledernen Melange aus Rockmusik mit Elementen traditioneller Volksmusik.

Zu den Stars der einheimischen Szene gehört inzwischen auch der Berliner Ben Zucker, der vor rund fünf Jahren mit dem Album „Na und?“ (Platz 4 der deutschen Charts) durchstartete. Am 3. Juni wird er sich auf dem Meersburger Schlossplatz präsentieren.

Der Sänger Max Giesinger kommt im Sommer nach Meersburg. | Bild: Britta Pedersen/dpa

Dass es durchaus möglich ist, eine beeindruckende Pop-Karriere zu starten, auch wenn man bei einer der wichtigsten TV-Castingshows einen Podestplatz verfehlt, bewies der aus Waldbronn bei Karlsruhe stammende Sänger Max Giesinger: 2012 wurde er im Finale von The Voice Of Germany lediglich Vierter, gelangte jedoch mit den letzten beiden seiner bisher vier Alben mühelos in die deutschen Top Ten. Am 4. Juni kommt er nach Meersburg.

Klassische Duette im Garten des Salemer Schlosses

Und auch den Klassik-Fans wird in diesem Sommer freiluftmäßig etwas geboten: Am 4. August gastiert Tenor Jonas Kaufmann im Garten des Salemer Schlosses zusammen mit der aus den USA stammenden Sopranistin Rachel Willis-Sorensen. Präsentiert werden Duette aus Werken von Giuseppe Verdi und Giacomo Puccini sowie Evergreens aus diversen Operetten und Tonfilmen. Begleitet werden Kaufmann und Willis-Sorensen von der Südwestdeutschen Philharmonie Konstanz unter der Leitung von Jochen Rieder.

Schloss Salem Open Airs: 23., 28. Juli; 4., 5. August. Mehr Informationen auf der Veranstalterseite.

Open Air Konzerte Meersburg: 3. und 4. Juni. Mehr auf der Internetseite der Stadt Meersburg.