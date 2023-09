Weil er am Freitag mehrfach strafrechtlich in Erscheinung getreten ist, ermittelt die Kriminalpolizei gegen einen 40-Jährigen. Wie es in einer Mitteilung der Polizei und der zuständigen Staatsanwaltschaft heißt, soll der Mann gegen 16 Uhr in einen Kindergarten in Neufrach eingebrochen sein.

Dort von einer Angestellten ertappt, gab sich der Tatverdächtige als vermeintlicher Polizist aus und flüchtete. Kurze Zeit später begab er sich in eine nahegelegene Praxis und machte sich an der Kasse zu schaffen. Einem Mitarbeiter soll er bei einem Streitgespräch mit einem Messer gedroht und dann mit mehreren 100 Euro das Weite gesucht haben.

Mann soll noch weitere Menschen bedroht haben

Der Zeuge nahm die Verfolgung des Mannes auf und gab an, dass der 40-Jährige auf seiner Flucht weitere Menschen bedroht haben soll. Im Rahmen der eingeleiteten Fahndung der Polizei konnte der Tatverdächtige auf dem Verbindungsweg zwischen Leutkirch und Oberstenweiler angetroffen und vorläufig festgenommen werden.

Tatverdächtiger aktuell in Untersuchungshaft

Der Mann wurde am Samstag auf Anordnung der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt, der die Untersuchungshaft wegen des Verdachts des schweren räuberischen Diebstahls anordnete. Daraufhin wurde er in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

Polizei sucht Zeugen

Zeugen, die Hinweise zu dem Mann geben können oder möglicherweise von diesem bedroht wurden, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden unter Telefon 07541 7010.