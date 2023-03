Die beiden Pakete, die im Betriebsgebäude der Kläranlage in Buggensegel stehen, überragen sogar Abwassermeister Peter Godau. „Das sind die zwei Gebläse, die wir ganz auf die Schnelle beschaffen mussten, weil wir Schwierigkeiten hatten, den Sauerstoff in unsere Belebungsbecken reinzukriegen“, erklärt der 60-Jährige. Im Februar wurde der Gemeinderat über die Eilentscheidung des Bürgermeisters informiert, die beiden Kompressoren für knapp 73.000 Euro zu erwerben. „Normalerweise haben die eine Lieferzeit von zehn bis zwölf Monaten“, unterstreicht Godau, „aber die Firma hatte diese Geräte zufällig da.“

Darum waren zwei neue Gebläse nötig Video: Miriam Altmann

Ohne Gebläse droht im Sommer das Umkippen

Ohne diesen glücklichen Zufall hätten die zur Reinigung der Abwässer notwendigen Bakterien absterben können. Was im Herbst im Klärwerk in Grasbeuren geschehen sei, hätte auch in Buggensegel gedroht. Gerade im Sommer bei steigenden Temperaturen wäre es knapp geworden, schätzt der Abwassermeister. „Dann wäre die Kläranlage umgekippt. Diesen Supergau wollten wir vermeiden.“ Bis Mitte April sollen die Gebläse einsatzbereit sein.

Peter Godau erklärt die Funktionsweise des Schneckenpumpwerks: Die beiden kleinen Förderschnecken rechts fördern gemeinsam 90 Liter pro Sekunde, doch das reiche mittlerweile nicht mehr aus. | Bild: Miriam Altmann

Anlage arbeitet schon über ihrer Kapazitätsgrenze

Generell herrscht Zeitdruck. „Salem ist zu sehr gewachsen“, stellt Godau mit Blick auf die Bemessungswerte der Kläranlage fest. Der Einwohnergleichwert, der auch die Schmutzeinträge von Industrie und Landwirtschaft berücksichtigt, lag 2022 bei 19.200. Ausgelegt ist die Anlage aus dem Jahr 1991 jedoch nur für einen Wert bis 15.000. „Wir schaffen es noch, unsere Vorgaben einzuhalten“, bestätigt der Fachmann die ausreichende Wasserqualität, „allerdings werden wir keine wasserrechtliche Genehmigung mehr kriegen.“ Das Landratsamt habe zugesagt, das laufende Strukturgutachten abzuwarten, auf dessen Basis über die Zukunft der Kläranlagen im Umkreis entschieden werden soll.

So funktioniert die Kläranlage Video: Miriam Altmann

So funktioniert die Kläranlage An die Kläranlage in Buggensegel sind alle Salemer Teilorte außer Mittelstenweiler, Oberstenweiler und Grasbeuren angeschlossen. Das Abwasser wird über zwei kleine Förderschnecken in die Kläranlage transportiert, die große Förderschnecke befüllt das Regenüberlaufbecken. In den beiden Rechen bleibt hängen, was nicht ins Abwasser gehört, wie Feuchttücher und Hygieneartikel. In den Sand- und Fettfang wird auch Deponie-Sickerwasser aus Bermatingen geleitet. Anschließend geht es in der biologischen Stufe weiter, wo dem Abwasser ein Schlamm-Bakterien-Gemisch zugesetzt wird. In zwei Belebungsbecken mit vier Gebläsen haben die Bakterien drei Tage Zeit für den Reinigungsprozess. In den Nachklärbecken setzt sich der Schlamm am Boden ab, wird abgesaugt und wieder dem neuen Abwasser zugesetzt. Das gereinigte Wasser fließt in die Salemer Aach.

Erweiterung mit Frickingen und Deggenhausertal offen

Dass die Anlage in Buggensegel erweitert wird, gilt laut Godau als sicher, denn eine Lösung im Verband mit Uhldingen-Mühlhofen sei vom Tisch. Offen sei allerdings noch, ob Deggenhausertal und Frickingen dazukommen: „Beide sind offiziell vom Landratsamt gefragt worden.“ Die Entscheidung liege aber bei den Gemeinderäten der betreffenden Gemeinden. Sabine Stark von der Salemer Gemeindeverwaltung rechnet mit mehreren Monaten, bis konkrete Aussagen möglich sind: „Derzeit laufen noch die Abstimmungsgespräche mit den Fachbehörden.“

Das gereinigte Wasser fließt in die Salemer Aach. „Trinken würd ich‘s nicht, aber Kaffee damit kochen schon“, meint Peter Godau mit Verweis auf Krankheitserreger, die in jedem Gewässer enthalten sein können. | Bild: Miriam Altmann

Godau: Vierte Reinigungsstufe wird kommen

Eine größere Verbund-Kläranlage mit den beiden Nachbargemeinden wäre eine Möglichkeit, gemeinsam den steigenden Anforderungen zu begegnen. So geht Godau davon aus, dass eine vierte Reinigungsstufe, die mittels Ozon oder Aktivkohle Medikamente und Hormone aus dem Abwasser filtern soll, verpflichtend wird: „Die wird kommen, da die EU eine neue Wasserrahmenrichtlinie erlassen hat.“ Auch für den Schlamm, der nach der Kammerfilterpressung übrigbleibt, muss eine Lösung gefunden werden. Der enthaltene Phosphor, ein knapper Rohstoff, soll in Zukunft extrahiert werden, statt samt Schlamm im Zementwerk verbrannt zu werden.

In der Kammerfilterpresse bleibt der Schlamm zurück, der anschließend im Zementwerk verbrannt wird. Pro Woche beläuft sich das auf etwa 22 Tonnen. | Bild: Miriam Altmann

Sollten sich Deggenhausertal und Frickingen anschließen, müsste der Ausbau der Kläranlage allerdings neu geplant werden, so Godau. Statt einer Vergrößerung um ein Drittel wäre dann eine Verdreifachung nötig, um für die Zukunft gerüstet zu sein.