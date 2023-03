Bundesweit sind etwa 1800 Orte stark mit per- und polyfluorierten Chemikalien (PFAS) belastet. Auch im Bodenseekreis wurden die Substanzen bei Messungen nachgewiesen – etwa in Meersburg und in Salem. Doch was bedeutet das für die Bewohner der Gemeinden? Sind sie gefährdet?

Meersburg: PFAS-Konzentration im Bereich der Tankstelle

Wie Messungen der LUBW aus dem Jahr 2017 zeigen, befindet sich eine Stelle mit erhöhtem PFAS-Vorkommen an der Tankstelle in der Stettener Straße in Meersburg. Die Konzentration liegt in diesem Bereich bei 15 Nanogramm pro Liter. Eine Nachfrage bei der Stadtverwaltung ergibt: Die dokumentierten Messwerte waren dort bis dato nicht bekannt.

Christine Johner von der Pressestelle im Rathaus berichtet: „In einer ersten Bewertung hat uns das Landratsamt mitgeteilt, dass der angegebene Wert deutlich unter dem Geringfügigkeitsschwellenwert von 100 Nanogramm pro Liter liegt.“ Deshalb geht die Verwaltung aktuell nicht von einer gefährlichen Situation für Mensch und Umwelt aus.

Eine PFAS-Belastung wurde laut Messungen der LUBW an der Tankstelle in der Stettener Straße in Meersburg nachgewiesen – wieso ausgerechnet dort, ist aktuell noch unklar. Erste Vermutungen gehen davon aus, dass eventuell Löschschaum die Ursache für die Belastung gewesen sein könnte. | Bild: Jenna Santini

Würden Grenzwerte überschritten, werde die Stadt reagieren und dies gegenüber den Bürgern auch kommunizieren. „In solch einer Situation sind wir aktuell glücklicherweise nicht“, betont Johner. Sie sagt aber auch, dass das Rathaus mit der Umweltbehörde des Landratsamtes Bodenseekreis im Austausch bleibe und die Situation im Blick behalte. Sobald es neue Erkenntnisse oder Bewertungen gebe, werde man darüber informieren.

Christine Johner, Pressesprecherin der Stadt Meersburg: „In einer ersten Bewertung hat uns das Landratsamt mitgeteilt, dass der angegebene Wert deutlich unter dem Geringfügigkeitsschwellenwert von 100 Nanogramm pro Liter liegt.“ | Bild: Sylvia Floetemeyer | SK-Archiv

Momentan jedenfalls seien keine akuten Maßnahmen erforderlich. Wie Johner erklärt, prüfe das Landratsamt derzeit, „ob gegebenenfalls Löschschaum als Ursache für den gemessenen Wert in Betracht kommt“. Auf andere mögliche Quellen gebe es aktuell keinen Hinweis.

Salem: Zwei Stellen an der Alten Neufracher Straße betroffen

Auch in Salem wurde PFAS nachgewiesen. Und dass sogar an zwei Stellen in der Gemeinde: im Bereich der Alten Neufracher Straße 19 bis 23 (QF Schapbuchquelle) sowie an der Gabelung der Alten Neufracher Straße zur Straße Zu den Eichen (WWP SBR Salem-Mimmenhausen). An der erstgenannten Stelle beträgt die PFAS-Belastung 22 Nanogramm pro Liter. Die Messung stammt aus dem Jahr 2015.

An der zweiten betroffenen Stelle liegt die Belastung laut Messungen der LUBW im Jahr 2016 sogar bei 41 Nanogramm pro Liter. Wie die Gemeinde auf Nachfrage des SÜDKURIER berichtet, sei die Messstelle WWP SBR Salem-Mimmenhausen der Verwaltung jedoch nicht bekannt.

An diesem ungefähren Standort in der Alten Neufracher Straße/Zu den Eichen in Salem beträgt die PFAS-Konzentration Messungen der LUBW zufolge 41 Nanogramm pro Liter. | Bild: Mona Lippisch

„Wir haben eine Anfrage an die LUBW gestellt, ob es sich 2016 um eine öffentliche Messstelle gehandelt hat und ob es hierzu noch weitere Informationen gibt“, heißt es von Sabine Stark aus dem Rathaus, die außerdem betont: „Wir möchten darauf hinweisen, dass die Untersuchungen 2015/2016 stattgefunden haben.“

Im Zusammenhang mit den Messungen habe es keine weiteren Untersuchungen zu der Stoffgruppe gegeben, sagt Stark und verweist auf einen Bericht des Labors Feierabend. Das Labor ist für die Trinkwasseruntersuchungen in Salem zuständig. Im Bericht heißt es, dass grundsätzlich davon auszugehen sei, dass der Grenzwert von 100 Nanogramm pro Liter gilt.

Auch hier wurde PFAS nachgewiesen: im Bereich der Alten Neufracher Straße 19 bis 23 in Salem (QF Schapbuchquelle). | Bild: Mona Lippisch

Die Konzentration liegt an beiden Stellen in der Gemeinde unter diesem Wert und gilt somit als unbedenklich. Dies betätigt Lisa Marquart vom Regierungspräsidium Karlsruhe, Stabstelle PFC: „Der Messwert hält die bisherigen und die zukünftigen Anforderungen an Grundwasser und Trinkwasser ein.“

PFAS gibt es überall Die Daten über die PFAS-Belastung in der Region, die für einen SÜDKURIER-Artikel erhoben wurden, stützen sich nach Auskunft des Regierungspräsidiums Karlsruhe überwiegend auf die durch die Landesbehörden durchgeführten Boden- und Grundwasseruntersuchungen. Die Grundwasserdaten stammen meist aus dem Jahresdatenkatalog Grundwasser der Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg (LUBW) und sind dort öffentlich abrufbar. Wie Lisa Marquart von der Stabstelle PFC mitteilt, sind PFAS überall in der Umwelt vorhanden – auch im Boden und Grundwasser in Deutschland. „Daher sind PFAS nicht nur in Meersburg und Salem in Spuren vorhanden, sondern auch landes- und bundesweit an allen anderen Orten, selbst wenn dazu keine aktuellen Messdaten vorliegen“, erklärt Marquart. Wichtig sei deswegen die Unterscheidung zwischen den ubiquitär vorhandenen PFAS-Konzentrationen und einer darüberhinausgehenden erhöhten Grundwasser- oder Bodenverunreinigung sowie einer damit möglicherweise einhergehenden Gefährdung der Bevölkerung. Weitere Informationen zu dem Thema gibt es hier.