Ab dem Frühjahr wird es ernst mit der neuen Salemer Mitte. Zusammen mit der Gemeindeverwaltung zieht unter anderem auch die Gemeindebücherei vom Feuchtmayerhaus in den Rathausneubau am Schlosssee. Ab April ist der Büchereiumzug geplant.

Das Areal Auf dem insgesamt sechs Hektar großen Areal der entstehenden Neuen Mitte werden neben Wohn-und Freizeitflächen Nahversorgung, Dienstleistung und Einzelhandel gebündelt. In den fünfstöckigen Rathausneubau ziehen im Frühjahr zusätzlich zur Gemeindeverwaltung die Gemeindebücherei und die Touristinformation ein. Der Familientreff Grenzenlos soll ebenfalls in der künftigen Gemeindemitte untergebracht werden. In den sogenannten Seearkaden neben dem Rathaus werden Edeka-und Drogeriemarkt, ein Gesundheitszentrum sowie ein Restaurant ihren Platz finden. Hinzu kommen Physiotherapie und Fitnessstudio. Auch für den Polizeiposten Salem ist ein Platz in dem zweiteiligen Gebäudekomplex plus Tiefgarage vorgesehen. Der Seearkadenkomplex soll Mitte 2021 fertiggestellt sein.

Die Vorbereitungen dafür sind bereits in vollem Gange. Derzeit wird kräftig aussortiert, Neues angeschafft und auf eine benutzerfreundliche Signatur-Systematik umgestellt. Zum künftigen Service soll auch ein Automat zur Rückgabe auch außerhalb der Öffnungszeiten gehören. Büchereileiterin Anja Steppacher informiert vorab, wonach Medien aussortiert oder neu angeschafft werden, was ein Tonie ist oder welche Bücher zu den aktuellen Favoriten gehören.

Schon vor dem Umzug finden Leser die Bücher mehr nach Genres sortiert vor. | Bild: Martina Wolters

Ausgemustert haben sie und ihr Team nach verschiedenen Kriterien. Alles außer Klassikern, was in den vergangenen drei Jahren nur einmal oder gar nicht entliehen wurde, ist rausgeflogen. Ebenso verschlissenes und fleckiges Buchmaterial. Auf die Weise hat sich der Bestand von vormals 12 500 Medien auf 9500 reduziert. Bis zum Umzugstag soll das Sortiment wieder auf 10 500 Medien anwachsen. Bis 2025 ist geplant, insgesamt 15 000 Bücher, CDs, DVDs, Hörbücher und Spiele anzubieten.

Neues wird laut der Fachangestellten für Medien und Informationsdienste vor allem nach Aktualität angeschafft. Dabei berücksichtigt die studierte Geisteswissenschaftlerin genauso aktuelle Trends wie Leserwünsche.

Müllvermeidung ist großes Thema

Im Trend bei den Sachbüchern seien beispielsweise Watercoloring (Aquarellieren mit bestimmten Stiften), Kochbücher mit Rezepten zur Kohlenhydratminimierung oder das Thema Müllvermeidung. Ganz gerne ausgeliehen werde der sogenannte Tonie, eine Spielfigur, die per integriertem Chip und würfelförmigem Tonabspielgerät Hörspiele und Eigenaufnahmen wiedergeben kann.

Das Lieblingsbuch der vergangenen Jahre ist laut Steppacher „Lucky Luke“. Erwachsene Leser favorisieren ihr zufolge die Reihe um „Die sieben Schwestern“ der irischen Bestsellerautorin Lucinda Riley. Sogar ein aktueller Reisetrend lässt sich den Ausleihdaten entnehmen. Reisen in den Osten und vor allem in die ehemalige Sowjetrepublik Georgien stünden hoch im Kurs.

250 neue Reiseführer im Sortiment

Überhaupt sieht Steppacher die Reiseführerabteilung als „sehr aktive Abteilung“. Sie reagiert darauf mit 250 neuen Reiseführern. Zusammengestellt hat das Reiseführersortiment Buchhändler Michael Schlageter. „Mir ist es wichtig, mit der Buchhandlung vor Ort zusammenzuarbeiten“, unterstreicht Steppacher. Die Kooperation soll zukünftig mit gemeinsamen Veranstaltungen ausgebaut werden.

Schluss mit unverständlichen Kürzeln

Mit Blick auf die Nutzerfreundlichkeit wird derzeit alles neue sowie das alte Lese-Hör-und Spielmaterial neu und einfacher systematisiert. Das Einführen des sogenannten Klartextsystems soll Schluss machen mit unverständlichen Kürzeln auf den Buchrücken.

Vorbereitungen für automatisches Rückgabesystem

Im November wird jedes Buch noch mithilfe eines eingeklebten RFID-Chips auf ein automatisches Rückgabesystem auch außerhalb der Öffnungszeiten vorbereitet. Wer zu den 600 aktiven Lesern der Salemer Bücherei gehört, wird vielleicht schon bemerkt haben, dass das Buchmaterial jetzt verstärkt nach Genres ausgestellt ist. “Wir versuchen alles soweit vorzubereiten, wie es nach dem Umzug aussehen soll“, begründet Steppacher die neue Ausstellungsmethode.