von Peter Schober

Die Gemeindebücherei geht neue Wege: Wie Bücherei-Leiterin Anja Steppacher im Gemeinderatsausschuss für Verwaltung und Kultur ankündigte, sind in wenigen Wochen auch in Salem über den Onleihe-Verbund Bodensee-Oberschwaben Ausleihen an E-Medien wie E-Books oder E-Papers über die digitale Schiene möglich. Außerdem bereitet sich die Bücherei auf den im kommenden Jahr vorgesehenen Umzug vom Feuchtmayerhaus in Mimmenhausen in das neue Rathaus an der Schlossseeallee vor.

Ausleihzahlen sind weiter rückläufig

Durch die beiden Neuerungen versprechen sich die Verantwortlichen, dass die Bücherei wieder stärker genutzt wird. Denn auch im vergangenen Jahr waren die Ausleihzahlen weiter rückläufig, um sieben Prozent auf 27 500. Im Zehn-Jahres-Vergleich sank die Zahl der Ausleihen um 22 Prozent. „Ein Trend, von dem die meisten Büchereien betroffen sind“, erklärte Sabine Stark von der Gemeindeverwaltung.

Zahl der Nutzer über 60 deutlich gestiegen

Gleichzeitig verwies sie darauf, dass die Zahl der Nutzer über 60 Jahren deutlich gestiegen sei. Sie erklärte, diese Entwicklung könnte sich am neuen Standort der Bücherei in direkter Nachbarschaft zum altenbetreuten Wohnen noch verstärken. Außerdem könnte die Onleihe den Nutzerzahlen neuen Auftrieb verleihen. Der Gemeinde sei es gelungen, die Voraussetzungen für die Aufnahme in den Onleihe-Verbund Bodensee-Oberschwaben zu schaffen. Dadurch stehe den Lesern ein großer Bestand an E-Medien aus allen beteiligten Büchereien zur Verfügung.

Erwachsene zahlen künftig 10 Euro Jahresgebühr

Daher zahlen erwachsene Nutzer der Bücherei ab 1. Juli eine Jahresgebühr von 10 Euro. „Die Gebühren im Onleihe-Verbund müssen einheitlich festgesetzt werden“, erklärte Sabine Stark. Ein Geschäft mache die Gemeinde mit der Jahresgebühr nicht. Für den Medienetat des Onleihe-Verbundes müsse sie jährlich 3000 Euro zahlen.

Ziel: verjüngter und attraktiver Medienbestand

Anja Steppacher erklärte, die Bücherei wolle unter dem Motto „Altes raus – Neues rein“ ihren Medienbestand attraktiver machen. Überalterte Bestände sollen nicht mit ins neue Domizil im künftigen Rathaus umziehen. Deshalb sei schon mit dem Ausmisten begonnen worden. Sabine Starke sagte: „Unser Ziel ist es, die neue Bücherei im Rathaus mit einem verjüngten und attraktiven Medienbestand zu eröffnen.“

eBooks e-Book-Streaming im Vergleich – das neue Netflix für Bücherwürmer? Das könnte Sie auch interessieren

Investitionen von gut 130 000 Euro in Ausstattung

Attraktiver soll auch das Flair im künftigen Domizil der Bücherei werden. An der Gestaltung wirkte das spanische Architekturbüro Gonzalez mit, das den Architektenwettbewerb für das neue Rathaus gewonnen hatte. Die künftige Bücherei ist unterteilt in Bereiche für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Die Kosten für die Möblierung und die Theke belaufen sich auf rund 100 000 Euro. Hinzu kommen 33 000 Euro für das neue Selbstverbuchungssystem.

Rückgabe künftig auch außerhalb der Öffnungszeiten

Mit diesem System können die Nutzer ihre Ausleihen selbst einscannen und vor außerhalb der Öffnungszeiten der Bücherei wieder in einem Briefkasten zurückgeben können.