Früher als erwartet fertigsaniert und bereits seit Ende der vergangenen Woche wieder von den Sperrungen befreit ist der Parkweg entlang der Rotach in Oberteuringen.

Dort wurde auf einer Länge zwischen der Einmündung Eugen-Bolz-Straße und dem Friedhofweg von der Firma Strabag die Asphaltdecke erneuert. Weil stellenweise auch Wurzeln durch den Asphalt gedrückt hatten, habe man im selben Zuge teils auch die darunterliegende Tragschicht mit erneuert, so Bauamtsleiter Werner Wetzel auf Anfrage des SÜDKURIER.

Bereits nach zwei Tagen fertig

Begonnen hatten die Bauarbeiten mit einwöchiger Verspätung, weil die Firma noch ausgebucht war, am Montag vergangener Woche. „Weil das Wetter gepasst hat, sind wir dann früher als geplant bereits am Mittwoch fertig geworden“, so Wetzel. Der Parkweg an der Rotach ist ein beliebtes Naherholungsziel der Oberteuringer, das Rotachufer selbst ist FFH-Gebiet.

Der Parkweg entlang der Rotach belohnt mit schönen Ausblicken. | Bild: Grupp, Helmar

Vermüllung entlang der Rotach ist ein Ärgernis

Dennoch sind die Bereiche entlang des Weges immer wieder vermüllt von weggeworfenen Flaschen oder Verpackungen – ein Ärgernis, das auch in der Gemeindeverwaltung ein Thema ist.

Zu einem späteren Zeitpunkt im Jahr sei noch eine kleine Dorfputzete geplant, so Wetzel. Auch er appelliert an die Vernunft der Menschen. „Unsere Rotach ist zu schön, um vermüllt zu werden“, sagt er.