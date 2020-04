Oberteuringen vor 2 Stunden

Kuchen als Dankeschön: Frauen aus Oberteuringen und Umgebung backen für Menschen, die in der Corona-Zeit Tag für Tag gefordert sind

Was kann man in der Corona-Zeit tun, um den zahlreichen Menschen, die Tag für Tag in der ersten Reihe stehen, eine Freude zu machen? Diese Frage stellte sich Stefania Cristiano aus Oberteuringen. Zusammen mit ihrer Freundin Denise Dorner begann sie vor einem Monat Kuchen zu backen – für die Verkäuferinnen und Kassiererinnen im Edeka, für die Ärzte und Pflegekräfte im Klinikum Friedrichshafen, für Mitarbeiter in Pflegeheimen und in Apotheken.