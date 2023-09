Der Reaktion eines 57-jährigen Mini-Fahrers ist es zu verdanken, dass ein Verkehrsunfall am Sonntag gegen 19.30 Uhr auf der Bundesstraße 31 eher glimpflich ausgegangen ist. Ein 66-jähriger Dacia-Fahrer war nach Polizeiangaben von Meersburg kommend in Richtung Überlingen unterwegs und kam mutmaßlich aufgrund seiner Alkoholisierung auf die Gegenfahrbahn. Der 57-Jährige erkannte die Gefahr glücklicherweise rechtzeitig, wich aus und konnte so einen drohenden Frontalzusammenstoß verhindern.

Atemalkohol ergibt 2,5 Promille

Die beiden Autos touchierten sich mit den Außenspiegeln, wobei Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro entstand. Der Unfallverursacher stoppte seinen Wagen auf dem Parkplatz „Wölfle“ und wurde dort von Polizisten kontrolliert, die zwischenzeitlich verständigt wurden. Eine Atemalkoholmessung ergab einen Wert von etwa 2,5 Promille, heißt es weiter. Der 66-Jährige musste eine Blutprobe in einem Krankenhaus abgeben und durfte seine Fahrt nicht fortsetzen. Auf ihn kommt ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr zu.