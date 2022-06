In Meersburg sind die Rettungskräfte gerade zeitgleich an zwei Orten gefordert. Bei einem Unfall in der Von-Laßberg-Straße wurde eine Frau verletzt, wie ein Polizeisprecher auf Nachfrage erklärte. Hier sei der Rettungshubschrauber im Einsatz.

Die Feuerwehr ist auf der Anfahrt zur Jugendkunstschule. Hier wurde ein Brandalarm ausgelöst, die Ursache ist noch unklar.