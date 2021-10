Die Polizei sucht nach einem 42-jährigen polnischen Erntehelfer, der seit 27. September in Meersburg vermisst wird. Der Gesuchte war bei einem Weingut in Meersburg beschäftig. Als er am Montag gegen 17 Uhr zuletzt gesehen wurde, war er zu Fuß auf dem Weg zu einem Lebensmittelmarkt in der Kronenstraße in Meersburg.

Auch Suchhunde und Polizeihubschrauber im Einsatz

Seither fehlt von dem Mann jede Spur, wie es im Polizeibericht heißt. Bei der umfangreichen Suche nach dem Vermissten waren auch Suchhunde im Einsatz, zwei Mal kreiste der Polizeihubschrauber im Bereich Meersburg. Die persönlichen Gegenstände des 42-Jährigen seien noch in seiner Unterkunft, wie die Polizei schreibt. Daher könne nicht ausgeschlossen werden, dass der Mann in einer hilflosen Lage sei. Er habe Gleichgewichtsstörungen und leide unter Orientierungslosigkeit.

Bild: Polizei Ravensburg

Der Gesuchte ist etwa 1,70 Meter groß und schlank, er hat schwarze Haare und zwischenzeitlich einen Vollbart. Zum Zeitpunkt seines Verschwindens trug er ein rotes Oberteil, eine schwarze Jacke und vermutlich eine blaue Jeans. Außerdem hatte er eine blaue Umhängetasche dabei. Die Kriminalpolizei Friedrichshafen hat die Ermittlungen in dem Fall übernommen und bittet Zeugen, denen der Mann seit Montagabend aufgefallen ist oder die Angaben zu seinem aktuellen Aufenthaltsort machen können, sich unter Telefon 0751/8030 zu melden.