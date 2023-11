Die Fans der Open-Air-Konzerte auf dem Schlossplatz in Meersburg können sich auf einen weiteren Star freuen. Popsängerin Nena gibt am Sonntag, 9. Juni ab 20 Uhr ein Konzert im Rahmen ihrer „Wir gehören zusammen“-Tour. Ebenfalls bei den Open-Airs in Meersburg spielen die Fäaschtbänkler und Schlagersängerin Kerstin Ott.

Bereits im vergangenen Sommer feierten nach Angaben von Veranstalter Allgäu Concerts mehr als 80.000 begeisterte Menschen gemeinsam mit Nena ihre Musik aus über vier Jahrzehnten, die sie mit ihrer zehnköpfigen Band auf die Bühne brachte. Die „Wir gehören zusammen“-Open-Air-Tournee in diesem Jahr führte durch Deutschland, Österreich, Dänemark, Belgien, die Schweiz und die Niederlande. Die Sängerin habe 28 Konzerte gespielt.

„Es ist eine Liebeswelle, die sich aufbaut und immer größer wird. Das spüre ich bei jedem einzelnen Konzert und mit einer neuen kraftvollen Intensität“, wird Nena in dem Pressetext der Veranstalter zitiert. „Und das geht von uns aus, den Menschen, die da sind, vor, hinter und auf der Bühne. Menschen, die es lieben, eine schöne Zeit miteinander zu verbringen. Die wissen, dass Musik Brücken baut. Wir singen, tanzen, lachen und feiern das Leben.“ Die Karawane der Liebe ziehe weiter.

Ikone der Deutschen Welle

Mit 25 Millionen verkauften Tonträgern weltweit gilt Nena eine der erfolgreichsten deutschen Künstlerinnen aller Zeiten. Außerdem ist sie Ikone der Deutschen Welle. Mit ihrer Musik prägte die Künstlerin mehrere Generationen von Musikfans.

Die Corona-Pandemie machte Musikern weltweit schwer zu schaffen. Als Konzerte nach der ersten Welle doch wieder unter Vorbehalt zahlreicher Corona-Maßnahmen stattfinden durften, kam es bei Nenas Auftritt in Berlin zu einem Eklat. So stellte es die Sängerin ihren Fans frei, ob diese sich an die Corona-Maßnahmen halten oder nicht. Das Konzert wurde daraufhin abgebrochen und es hagelte ordentlich Kritik. Knapp zwei Jahre später nun ist bekannt, dass Nena nach Meersburg kommen wird.

Im Gepäck hat die 63-Jährige nach Veranstalterangaben auch hier Klassiker aus der Nena-Band-Zeit wie „99 Luftballons“ (1982) oder „Irgendwie, irgendwo, irgendwann“ (1984). Doch auch Duetts wie „Strobo Pop“ von ihr, Manny Marc und den Atzen sorgten in der Vergangenheit bereits für zahlreiche Ohrwürmer.

Eintrittskarten gibt es ab 58 Euro unter anderem unter www.allgaeu-concerts.de. Der Kartenvorverkauf startet nach Veranstalterangaben in Kürze.