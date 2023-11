Bekannt wurde Sängerin Kerstin Ott mit dem Lied „Die immer lacht“. Das war im Jahr 2016. Seitdem hat sie 1,6 Millionen Einheiten verkauft, fünf Alben in den Top 4 oder besser platziert, mehr als 700 Millionen Single-Streams eingesammelt sowie Dreifach-Gold, diverse Doppel-Platin- und einen Diamant-Award für „Die immer lacht“ erhalten. Nach ihrer „Best Ott“-Tournee geht sie nun im Sommer 2024 auf große Open-Air-Tour durch Deutschland und legt einen Stopp in Meersburg ein. Auf dem Schlossplatz spielt sie am Donnerstag, 6. Juni ein Meersburg Open Air, wie der Konzertveranstalter Allgäu Concerts mitteilt.

Ein Genre verbindender Sound

Die gebürtige Berlinerin singt nicht selten über ihre eigene Vergangenheit, erzählt Geschichten aus ihrem Leben, teilt Höhen und Tiefen – zeigt sich verletzlich. Dabei stellt sich die Singer-Songwriterin auch gesellschaftskritischen Themen, wie sich an ihrem Hit „Regenbogenfarben“ erkennen lässt. „Er und er, zwei Eltern die ihr Kind zur Kita bring‘n; Sie und sie tragen jetzt den gleichen Ring; Alles ganz normal“, heißt es darin unter anderem. Allgäu Concerts beschreibt Otts Klang dabei als „ganz eigenen zeitgemäßen, verschiedensten Genre verbindenden Pop-Schlager-Sound“. Zudem habe Ott mit ihren ausdrucksstarken Texten ein umfangreiches und vielseitiges Repertoire geschaffen.

Nicht nur mit ihren Alben verweilte die 41-Jährige bisher insgesamt mehr als 349 Wochen in den offiziellen Top 100 Album-Charts. Egal, ob „Herzbewohner“, „Ich geh meinen Weg“, „Scheißmelodie“, „Die immer lacht“ oder „Nachts sind alle Katzen grau“: Beim Meersburg Open Air im Sommer 2024 können die Fans in das komplette Werk der Berlinerin eintauchen. Darunter auch Kooperationen mit Helene Fischer, Howard Carpendale, Andrea Berg oder Ben Zucker, mit dem sie kürzlich die Single „An diesen Tagen“ aufgenommen hat. Das Duett „Wegen Dir (Nachts wenn alles schläft)“ mit Carpendale durchbrach gerade die Gold-Status-Schallmauer.

Das Konzert am 6. Juni 2024 vor dem Neuen Schloss beginnt um 20 Uhr. Eintrittskarten gibt es ab 70 Euro unter anderem unter: www.allgaeu-concerts.de. Der Kartenvorverkauf startet in Kürze. Welche Künstler kommendes Jahr noch ein Open-Air-Konzert in Meersburg geben, können Sie hier nachlesen.