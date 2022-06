Der 39-jährige Fahrer des Rettungsfahrzeugs ist mit Sondersignal von Meersburg kommend in Richtung Daisendorf unterwegs und will nach links in den Droste-Hülshoff-Weg einfahren, wie die Polizei mitteilt.

Ein nachfolgender 64-Jähriger erkennt zu spät, dass der Audi dafür bis zum Stillstand abbremsen muss und fährt mit seinem Mercedes heftig auf. Sowohl der Fahrer des Einsatzfahrzeugs als auch der 31-jährige Notarzt auf dem Beifahrersitz erleiden leichte Verletzungen. Der Unfallverursacher bleibt unverletzt, berichtet die Polizei.

Am Audi entstand ein Schaden in Höhe von rund 6000 Euro, am Mercedes, der nicht mehr fahrbereit ist und abgeschleppt werden muss, beläuft sich dieser auf etwa 1500 Euro, schätzt die Polizei.