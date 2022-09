In Meersburg stehen kommende Woche wichtige Termine rund um die regionale Weinkultur an. Vom 9. bis 11. September findet nach coronabedingter Pause erstmals wieder das Bodensee-Weinfest statt. Eröffnung der inzwischen 46. Auflage des Festes ist am Freitag, 9. September, um 17 Uhr.

„Die Stadt Meersburg veranstaltet in Zusammenarbeit mit Weinbaubetrieben des Anbaugebiets Baden, Bereich Bodensee, seit 1975 das Bodensee-Weinfest“, teilt die Stadtverwaltung mit. Veranstaltungsort ist die historische Altstadt, genauer: der Bereich am Schlossplatz mit Nebenstraßen. Mit dem Bodensee-Weinfest finde das größte und älteste Weinfest, das ausschließlich Weinbaubetriebe aus dem Bereich des sogenannten Badischen Bodensees präsentiere, statt. Auch beim kulinarischen Angebot wird laut Ankündigung auf Regionalität gesetzt.

Meersburg Was das Bodensee-Weinfest in Meersburg mit den Klagen eines Pianisten zu tun hat Das könnte Sie auch interessieren

Bürgermeister Horst Eickmeyer a.D. schrieb 1975 in einem Grußwort: „Allen Mitwirkenden danke ich herzlich für ihre Bereitschaft, das Erste Bodensee-Weinfest mit uns zu gestalten. Ich bin der Meinung, daß wir mit diesem Weinfest eine Lücke schließen, denn wie der Bodensee und der Weinbau zusammengehören, so gehört auch ein Bodensee-Weinfest in unsere Landschaft.“ Diesen Auszug zitierte der SÜDKURIER am 12. September 1975 wörtlich. Bürger, Feriengäste und 90 Reisejournalisten besuchten das Weinfest damals.

Erste Amtshandlung der Bodensee-Weinprinzessin

Nun kommt die Region wieder nach Meersburg. Bürgermeister Robert Scherer wird das Weinfest am Freitag, 9. September, mit der am 5. September neu gekürten Bodensee-Weinprinzessin offiziell eröffnen. Esther Sutter vom Badischen Weinbauverband erklärt auf Nachfrage: „Im Vorfeld kann ich Ihnen mitteilen, dass wir drei Kandidatinnen haben und diese aus der Region Badischer Bodensee kommen. Die erste Amtshandlung wird die Eröffnung des Meersburger Weinfestes und am Sonntag ein Grußwort zum traditionellen Weinfestfrühschoppenkonzert sein.“ Sutter rechnet mit weiteren Terminen in den nächsten Wochen für die Weinprinzessin.

Zu Fest und Rahmenprogramm Das Bodensee-Weinfest am Schlossplatz in Meersburg wird am Freitag, 9. September, um 17 Uhr eröffnet. Laut Mitteilung der Stadtverwaltung dient das 46. Weinfestglas als Eintritt für die drei Festtage und kann für 5 Euro an den Eintrittskassen erworben werden. Am Samstag und Sonntag beginnt das Weinfest jeweils um 11 Uhr. Die Knabenmusik spielt zum Weinfestfrühschoppen am Sonntag. Für die kleinen Gäste bietet der Familientreff am Sonntag auf dem Glatten Stein ein buntes Programm an. Zum Rahmenprogramm gehören nach Angaben der Stadtverwaltung die traditionellen Blasmusikgruppen aus der näheren Umgebung, die Knabenmusik, das Akkordeonorchester Fiorini und die Stadtkapelle. Vorgesehen sind auch Auftritte von neuen Musikgruppen. Am Sonntag findet parallel der Tag des offenen Denkmals statt. Um 11, 13, 15 und 17 Uhr gibt es einstündige Führungen durch das Weinmuseum. Im Vineum werden dann Geschichten des Hauses ergründet. Treffpunkt ist an der Weinfestkasse neben Jufa oder in der Eingangshalle des Museums. Anmeldung über die Abteilung Kultur und Museum, Telefon 0 75 32/44 02 60, E-Mail info@vineum-bodensee.de.

Aufgrund der Pandemie hatte die Bodensee-Weinprinzessin 2019/2020, Lea Saible, ihr Amt um ein Jahr verlängert, also bis 2021 kandidiert. „Zur Wahl der Badischen Weinkönigin 2021/2022, die im Juli 2021 im Freiburger Konzerthaus stattgefunden hat, wurden alle Bereichsprinzessinnen in einem würdevollen Rahmen, mit einer Anstecknadel und einer Urkunde vom Badischen Weinbauverband ausgezeichnet und verabschiedet“, teilt Esther Sutter mit. Bereichsprinzessinnen 2021/2022 wurden nicht gewählt. Die anfallenden Termine seien von den Badischen Weinhoheiten abgedeckt worden.

Bodenseekreis Was macht eine Weinprinzessin ohne Weinfeste? Lea Saible spricht über ihre Amtszeit in der Corona-Krise Das könnte Sie auch interessieren

Gewählt wird die neue Bodensee-Weinprinzessin am Montag, 5. September, im Neuen Schloss. Um 18 Uhr findet ein Empfang im Vestibül im Schloss statt. Die Krönung übernimmt die badische Weinkönigin Jessica Himmelsbach, heißt es in einer Mitteilung des Winzervereins Hagnau. Anschließend ist eine offene Weinprobe auf der Schlossterrasse geplant und ab 19.30 Uhr Ausklang mit der Knabenmusik. Die Eintrittskarten kosten pro Person 19 Euro und sind unter anderem beim Winzerverein Meersburg erhältlich.

Bodensee-Weinprinzessin Lea Saible (rechts) stößt 2019 auf der Terrasse des Meersburger Neuen Schlosses mit ihrer Vorgängerin Pia Dreher an. | Bild: Sylvia Floetemeyer

Bei der Eröffnung des Bodensee-Weinfestes stehen der frisch Gewählten und dem Bürgermeister einige Tage später dann traditionell der Meersburger Fanfarenzug, die Meersburger Trachten, Vertreter der Weingüter sowie weitere Vertreter der Stadt Meersburg zur Seite.