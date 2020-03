von Lorna Komm

Neuwahlen, Berichte der Vorstände und emotionale Verabschiedungen in die Alters- und Ehrenabteilung bestimmten die Hauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Meersburg. Minutenlangen Applaus erntete Lucia Wittmer, eine Frau, die vor 37 Jahren innerhalb der Feuerwehr im Bodenseekreis Pionierarbeit leistete.

Kommandant Hartmut Schucker würdigte Lucia Wittmer, die vor 37 Jahren als zweite Frau im Bodenseekreis in die Einsatzabteilung der Freiwilligen Feuerwehr aufgenommen wurde, die nun in die Alters- und Ehrenabteilung wechselt | Bild: Lorna Komm (lko)

1093 Stunden im Einsatz

Mit 96 Einsätzen liegt ein durchschnittliches Jahr hinter der Freiwilligen Feuerwehr: Das sagte Kommandant Hartmut Schucker auf der Hauptversammlung im Feuerwehrhaus. Mit 38 Brandeinsatzen und 53 Hilfeleistungen seien die Einsatzzahlen für eine Stadt in der Größe Meersburg ebenfalls im normalen Bereich. Hinter dieser vermeintlichen Normalität stecken allerdings 1093 Stunden ehrenamtlich erbrachte Arbeit, plus die vierfache Zahl an Übungsstunden.

Die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr, die entweder befördert oder neu gewählt wurden, sowie die Neuaufnahmen und die Kameraden die in Alters- und Ehrenabteilung wechseln, kamen zum Gruppenfoto mit dem stellvertretenden Bürgermeister Peter Schmidt (rechts) zusammen. | Bild: Lorna Komm (lko)

Arbeit auch für die Nachbarn

„Mit neun Einsätzen wegen Unwetters, haben wir dieses Jahr richtig Glück gehabt“, sagte Schucker, „die Nachbarwehren hatten da richtig Arbeit.“ Sorgen bereiten den Kommandanten dagegen die Zahl der Atemschutzträger. Nur 29 Mitglieder hätten die dementsprechende Ausbildung, „bei 64 Aktiven ist das nicht mal die Hälfte, da müssen wir dran arbeiten“, forderte der Kommandant, „Atemschutzträger sind die Basis der Feuerwehr.“ Mehr als die Hälfte der Einsätze entfalle tagsüber auf die Zeit zwischen 6 und 18 Uhr, deswegen werde bei größeren Einsätzen die Wehr aus Daisendorf mit alarmiert, so dass die Tagesverfügbarkeit von Hilfskräften gewährleistet sei. „1093 Stunden war die Gesamtwehr im Einsatz“, gab Schucker bekannt, dazu kamen weitere 4286 Stunden für Übungstätigkeiten.

Neuaufnahmen, Beförderungen und Verabschiedungen Neuaufnahmen: Wolfgang Jekl und Sven Schuchhard

Sanierung Feuerwehrhaus

Für das aktuelle Jahr stehen neben Sanierung und Umbau des Feuerwehrhauses, Fort- und Weiterbildungen auf dem Programm, insbesondere wenn im März der neue Einsatzleitwagen kommen wird. Zufrieden ist der Kommandant mit den Zahlen der Jugendfeuerwehr. „Mit 40 Kindern und Jugendlichen stehen wir damit im Bodenseekreis an vierter Stelle und das nach Städten, wie Friedrichshafen, Überlingen und Tettnang„, freute sich Schucker und lobte die Betreuer der Gruppen für ihre Arbeit. Der Gesamtwehr bescheinigte er.: „Ihr macht alle einen super Job, ich bin stolz auf Euch.“

Arbeit beim Winzerfest gleich Geld für die Kameradschaftskasse

Jugendfeuerwehrwart Alexander Wurster und Schriftführer Richard Beisch gaben einen Überblick über die Aktivitäten. Kassierer Daniel Schepelmann konnte von einem „fast Rekordergebnis“ der Einnahmen beim Winzerfest berichten, damit wurden viele Ausgaben für die Kameradschaftspflege gedeckt.

Bei den Neuwahlen wurde Hartmut Schucker weiterhin als Kommandant bestätigt, ebenso sein Stellvertreter Thomas Schmäh. Der bisherige zweite Stellvertreter Heiko Herp stand aus beruflichen Gründen nicht zur Wahl. Lars-Eric Meyer nimmt die Position ein. Kassierer Schepelmann wurde ebenfalls wiedergewählt. Aus Altersgründen tritt Richard Beisch zurück, Johannes Schucker wurde sein Nachfolger.

Stehende Beifallsbezeugungen für Lucia Wittmer, die in die Alters- und Ehrenabteilung wechselt. | Bild: Lorna Komm (lko)

Ehrung für Lucia Wittmer

Am Ende wurde es emotional. Mit Beifallsbezeugungen und minutenlangem rhythmischen Klatschen im Stehen wurde Lucia Wittmer gewürdigt und in die Alters- und Ehrenabteilung überstellt. Wittmer war vor 37 Jahren die zweite Frau im Bodenseekreis, die in eine Freiwillige Feuerwehr aufgenommen wurde.