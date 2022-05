Ein betrunkener 34-Jähriger hat in der Nacht zum Dienstag für reichlich Stress in Meersburg gesorgt. Zunächst war er in einer Gaststätte mit zwei 20 und 23 Jahre alten Männern aneinandergeraten, wie die Polizei schreibt. Dann ging der 34-Jährige zwar nach Hause, gab aber auch hier keine Ruhe. Gegen 2 Uhr schrie er mehrmals laut aus dem Fenster seiner Wohnung in der Unterstadtstraße. Die Aufforderung eines Nachbarn, endlich Ruhe zu geben, artete in einer Schlägerei zwischen den beiden Männern aus.

Uhldingen-Mühlhofen 34-Jähriger muss nach Randale in der Arrestzelle übernachten Das könnte Sie auch interessieren

Die Polizeibeamten, die zu Hilfe gerufen worden waren, machten bei dem 34-Jährigen einen Alkoholtest, der einen Wert von über 2 Promille ergab. Sie nahmen den Mann in Gewahrsam, er musste die Nacht in einer Arrestzelle verbringen. Neben den Anzeigen wegen Körperverletzung erwarten ihn nun auch die Rechnung für die Kosten der Übernachtung.