Die Nacht zum Dienstag hat ein betrunkener 34-Jähriger in einer Gewahrsamszelle des Polizeireviers Überlingen verbracht. Eine Freundin des Mannes hatte die Polizei zu Hilfe gerufen, weil der 34-Jährige im Ausnahmezustand zuhause randalierte und dabei eine Tür und ein Bett beschädigte. Wie die Polizei mitteilt, habe der Mann zunächst freiwillig die Wohnung verlassen, nachdem die Beamten eingetroffen waren.

Doch vor dem Haus sei er gegenüber der Polizei aggressiv geworden und habe gedroht, weshalb er in Gewahrsam genommen wurde. Da der 34-Jährige die Einsatzkräfte außerdem beschimpfte, kommt auf ihn neben der Anzeige wegen Sachbeschädigung auch eine Strafanzeige wegen Beleidigung zu. Darüber hinaus wird ihm die Übernachtung in der Arrestzelle in Rechnung gestellt.