Dass im Juli und August der Campingplatz Wirthshof und die Ferienwohnungen in und um Markdorf ausgebucht beziehungsweise sehr gut belegt sind, ist Normalität. Die starken Sommermonate ziehen die Touristen seit Jahren in die Region, doch aufgrund der Corona-Krise ist die Nachfrage derzeit besonders hoch.

Anbieter von Ferienwohnungen haben hohen Verwaltungsaufwand

Für Kerstin Mock vom Markdorfer Stüblehof und Monika Steffelin vom Obsthof Steffelin in Ittendorf bedeutet dies auch einen höheren Verwaltungsaufwand.

Familie Steffelin: Monika und Christoph mit den Töchtern Svenja und Anna. | Bild: Fahlenbock, Florian

Die Anfragen per Telefon und E-Mail sind gestiegen. „Das hat seit unserer Öffnung Mitte Mai extrem zugenommen“, sagt Monika Steffelin. Die zehn Ferienwohnungen auf dem Hof sind – wie immer um diese Zeit – voll belegt.

So lief die Tourismussaison 2019 Die Tourismusgemeinschaft (TG) Gehrenberg-Bodensee vertritt Gastgeber und Einrichtungen in ihren vier Mitgliedsgemeinden Markdorf, Bermatingen, Deggenhausertal und Oberteuringen. Aktuell hat die TG 133 Mitglieder, sie betreut 250 Kilometer an Wanderwegen und ihr gehören auch 35 regionale Erzeuger an. In der Tourist-Info in Markdorf kümmern sich neben TG-Geschäftsführerin Sylvia Westermann noch Claudia Herzer-Schneider und Martina Demmer um die Gäste. In den Rathäusern vor Ort sind Sarah Berenbold (Bermatingen), Inha Gelhaar (Deggenhausertal) und Eva Keppler (Oberteuringen) die Ansprechpartnerinnen. Die TG ist auch in sozialen Medien wie Facebook oder Instagram vertreten. In Markdorf wurden 2019 rund 30.200 Ankünfte und knapp 130.500 Übernachtungen gezählt, in Bermatingen waren es 6600 Ankünfte und 13.180 Übernachtungen, im Deggenhausertal 24.950 und 76.870 und in Oberteuringen 8560 und knapp 40.700. Hier gelangen Sie auf die Homepage der Tourismusgemeinschaft

Camping-Stellplätze für eine Nacht besonders beliebt

Hinzu kommen drei bis fünf Stellplätze für Campingurlauber, die kurzfristig eine Nacht über das Angebot „Landvergnügen“ buchen. Die Urlauber bekommen den Stellplatz kostenlos zur Verfügung gestellt und konsumieren im Gegenzug bei Steffelins, indem sie im Hofladen einkaufen oder frühstücken. „Eine Win-Win-Situation“, so Steffelin.

Der Hofladen der Steffelins wird gut frequentiert. Die Nachfrage nach regionalen und saisonalen Produkten ist hoch. | Bild: Nosswitz, Stefanie

Auf dem Hof herrscht gute Stimmung bei den Gästen

Während die Kleinfamilie im Camper mit LB-Kennzeichen gerade den Hof verlässt, rollt bereits der nächste VW Bus mit Münchner Kennzeichen an, ein Pärchen steig aus. Jeannette und Rüdiger Reemtsema sitzen derweil im Frühstücksraum. Das Ehepaar aus dem Raum Aschaffenburg hat mit ihrem VW Bulli eine Nacht auf dem Obsthof verbracht, nun geht es weiter. Allgäu oder Schwarzwald – da sind sich die beiden noch nicht sicher.

Die Urlauber Jeannette und Rüdiger Reemtsema aus Aschaffenburg genießen bei Stefflins nach dem Frühstück noch eine Tasse Kaffee, bevor es mit dem VW Bulli weiter Richtung Schwarzwald oder Allgäu geht. | Bild: Nosswitz, Stefanie

Eigentlich hatte das Ehepaar für August eine Kreuzfahrt in Norwegen gebucht – diese wurde auf Juni 2021 verschoben. Jetzt erkunden sie Deutschland – nach Sylt nun den Süden. „Es gefällt uns hier sehr gut“, sagt Rüdiger Reemtsema. Am See direkt seien sie nicht gewesen, sondern durch den Wald nach Hagnau gewandert. „Da waren nicht viele Leute unterwegs“, sagt Jeannette Reemtsema.

Lockdown war für Steffelins eine große Herausforderung

Monika und Christoph Steffelin freuen sich, dass es ihren Gästen gut geht und es ihnen in der Region gefällt. Das sei das Wichtigste, nachdem während des Lockdowns so viele Fragen, Unsicherheiten und Herausforderungen vor der Familie lagen.

„Das war schon eine Belastung mit den ganzen Stornierungen und wir wussten ja auch gar nicht, wie und ob es weitergeht“, erinnert sich Steffelin. So seien beispielsweise die ganzen Busreisen mit Gruppen, die bei ihnen einkehren, weggefallen.

Der Obsthof Steffelin in Ittendorf ist gut aufgestellt. | Bild: Fahlenbock, Florian

Die Familie hat mit den Hofladen und dem Obstbau weitere Standbeine und bietet gemeinsam mit der Tourismusgemeinschaft Gehrenberg-Bodensee verschiedene Aktionen wie Brot backen für Kinder, Degustation mit Gin oder eine Fahrt mit dem „Obstkistle“ an.

Besenwirtschaft ist bis auf Weiteres geschlossen

Die Besenwirtschaft haben die Steffelins bis auf Weiteres geschlossen, diese können sie aufgrund der Corona-Verordnung derzeit nicht mehr betreiben. Ruhiger wird es in den kommenden Wochen aber dennoch nicht – die Apfelernte steht an.

Stüblehof: Alle Ferienwohnungen bis Ende September belegt

Auch auf dem Stüblehof ist einiges los. Hier hat die Familie Mock ein neues Wohnhaus gebaut. „Das war schon länger geplant und hat nichts mit der Corona-Krise zu tun“, sagt Kerstin Mock und lacht. „Die Stimmung ist gut, die Gäste dankbar, dass sie bei uns Urlaub machen dürfen“, so Mock. Davon profitiere auch die Stadt, die Touristen gehen dort einkaufen oder essen.

Schon jetzt Buchungen für den Sommer 2021

Die sieben Ferienwohnungen auf dem Stüblehof sind bis Ende September belegt, zum ersten Mal hat die Landwirtin einen entsprechenden Hinweis auf der Startseite ihrer Homepage hinterlegt – die Anfragen seien einfach zu viel geworden, der Arbeitsaufwand enorm gewesen. Bereits jetzt hat Kerstin Mock Buchungen für den Sommer 2021, darunter auch von Personen, die in diesem Jahr leer ausgingen und nun schon frühzeitig vorplanen.

Kerstin Mock vermietet auf dem Stüblehof sieben Ferienwohnungen. Die Nachfrage war extrem hoch, der Verwaltungsaufwand entsprechend. | Bild: Nosswitz, Stefanie

Eigentlich war auf dem Stüblehof alles bereit gewesen für den Start in die Saison – am 22. März sollte es losgehen, doch es kam anders. „Das war eine Vollbremsung und sehr unangenehm“, sagt Kerstin Mock. Sie hat die Zwangspause genutzt und war viel in der Natur unterwegs. Hat neue Ecken entdeckt und das getan, was normalerweise die Urlauber tun: Die schöne Region genießen.

Die Premiumwanderwege in der Region Im Rahmen des „Landgänge“-Programms bietet die Tourismusgemeinschaft Gehrenberg-Bodensee drei Premium-Wanderwege an. In Markdorf ist das der „Gehrenberg GuckinsLand“, in Bermatingen sind das die „Bermatinger Waldwiesen“ und im Deggenhausertal die „Bergtour Höchsten“. Das „Landgänge“-Projekt des Gemeindeverwaltungsverbands, Oberteuringen eingeschlossen, war vor etwa einem Jahrzehnt die Reaktion auf den noch ungebrochenen Trend zum Wandern. Insbesondere junge Menschen suchten den Weg in die Natur und zeigten stetig wachsendes Interesse am Bodensee-Hinterland. Vom Deutschen Wander-Institut zertifiziert und wiederholt mit dem Deutschen Wandersiegel prämiert, unterliegen die Landgänge einer ständigen Qualitätskontrolle. Forstleute und die Bauhöfe der fünf Verbandsgemeinden sorgen dafür, dass die Strecken stets in gutem Zustand bleiben. sind. Immer wieder gelobt – von Erholungssuchenden aus der Region wie von Touristen – wird der Abwechslungsreichtum der drei Halbtags- und Tagesstrecken. Verlaufen gilt als ausgeschlossen. Große Portaltafeln an den Startpunkten und die vielen Zwischen-Markierungen sorgen für Orientierung.

Bis Anfang November seien die Belegzahlen gut, so Mock, die optimistisch bleibt. Aber die fehlenden zwei Monate hole man nicht mehr rein – denn mehr Betten als es gibt, kann man nicht vermieten.

David Dilpert: Wenn Touristen und Geschäftsleute wegbleiben

Auch David Dilpert, der in Markdorf und Umgebung 12 Ferienwohnungen an Touristen und Geschäftsleute vermietet, muss mit den Folgen der Corona-Pandemie arbeiten. Zwar konnte Dilpert während des Lockdowns theoretisch weiterhin Geschäftsreisende beherbergen, doch auch hier war der Umsatz erstmal komplett eingebrochen.

David Dilpert vermietet Ferienwohnungen in Markdorf und Umgebung, unter anderem ein Business Apartement in der Hauptstraße. | Bild: Nosswitz, Stefanie

Inwieweit dieser Bereich wieder an Fahrt aufnehmen wird, ist derzeit noch völlig unklar. „Aber ich gebe die Hoffnung natürlich nicht auf“, so Dilpert, der erst Anfang des Jahres in der Hauptstraße ein Business-Appartement eröffnet hat.

„Die Ungewissheit war das Schlimmste“, sagt der Jungunternehmer. Seine Ferienwohnungen sind mittlerweile wieder voll belegt, allerdings sieht er ein ganz großes Defizit für Markdorf.

Für Kurzreisende fehlt in Markdorf ein Angebot

Für Kurzreisende, wie Wanderer, Fahrradfahrer oder Pilger, die nur eine bis drei Nächte bleiben wollen, gebe es kein Angebot. „Hier fehlt ein kleines bezahlbares Hotel“, sagt Dilpert, der auf der Suche nach entsprechenden Objekten ist.