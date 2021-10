Den Angaben der Polizei zufolge, ereignete sich der Unfall an Dienstagnachmittag kurz vor 15 Uhr auf der B 33 am Ortsausgang von Markdorf in Richtung Ittendorf. Bei einem Überholvorgang krachte ein Auto in einen entgegenkommenden Lastwagen. Dabei wurde eine Person tödlich verletzt.

Einsatzkräfte sind derzeit vor Ort, die Bundesstraße ist in beide Richtungen gesperrt.

Mehr in Kürze.