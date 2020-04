Aufgrund der Corona-Landesverordnung, die bis zum 15. Juni gültig ist, kann auch das Markdorfer Stadtfest vom 12. bis 14. Juni nicht stattfinden. Dies teilt die Stadtverwaltung mit. Die Vereine sind über die Absage informiert worden. „Es war der Zeitpunkt gekommen, für alle Beteiligten Klarheit zu schaffen“, sagt Hauptamtsleiter Klaus Schiele.

Organisatoren bleibt keine andere Wahl

Die Entscheidung sei nicht leicht gefallen, aber aufgrund der Bedingungen unumgänglich. „Es blieb uns keine andere Wahl“, so Schiele. Man könne nicht darauf spekulieren, dass die Verordnung vorzeitig aufgehoben werde. Organisatorin Claudia Arnegger steht im Austausch mit den Vereinen und Künstlern. Sie hofft, dass das diesjährige geplante Programm dann 2021 stattfinden kann.

Gefesseltes Publikum bei der Aufführung Achim Sonntags auf der Marktplatz-Bühne im vergangenen Jahr. | Bild: Jörg Büsche

Eine Verschiebung des Stadtfestes auf einen anderen Termin in 2020 sei derzeit nicht geplant, so Arnegger. Dafür sei die Entwicklung der Corona-Pandemie zu unsicher. „Es ist traurig, dass ein wesentlicher kultureller Beitrag für das Stadtleben wegfällt“, so Arnegger. Es sei das erste Mal, dass das Stadtfest abgesagt werden muss. „Aber jeder kennt den Grund und akzeptiert ihn“, sagt Arnegger.

Wichtige Einnahmequelle für Vereine bricht weg

Für die Vereine bricht nun eine wichtige Einnahmequelle weg und für die beauftragten Künstler und Veranstaltungstechniker ist die Absage laut Claudia Arnegger ein weiterer „Schlag“. Ob das für das Stadtfest geplante Musical „Annie“ der Musikschule Markdorf zu einem anderen Zeitpunkt aufgeführt werden kann oder ins Jahr 2021 geschoben wird, steht ebenfalls noch nicht fest.

Es sei zu früh, um hier Entscheidungen zu treffen, so Arnegger. Dafür müssen erst weitere Gespräche geführt werden. Derzeit finden auch keine Proben statt.