Das Ladenschild sagt schon alles. „Italianissimo“ prangt in Großbuchstaben über der folgenden Zeile – Italienischer Supermarkt. Die Endung issimo steht für die höchste Steigerungsform. Hier heißt das: Noch italienischer geht es nicht. Was für ein Versprechen! Und die Kunden sagen: „Ganz wie in Italien“, so zitiert Roberto Vetrano, was er in seinem Geschäft immer wieder hört.

Lebensmittel ausschließlich aus Italien

„Wir verkaufen ausschließlich Lebensmittel aus Italien“, sagt Vetrano, der das Geschäft in der Markdorfer Schulgasse gemeinsam mit seinem Cousin, Andrea Cesare Morello, führt. Pasta, Käse, Schinken Wurst, Limonaden, Gebäck aus allen Regionen. Plätzchen, perdone: biscotti aus Piemont, Wurst – gleich ob Salsiccia oder Soppressa oder Salami – alles verlockt zu einem kulinarischen Abstecher ans Mittelmehr.

Roberto Vetrano räumt ein, dass sich manch Markdorfer Kunde in puncto regionale Spezialitäten beinah besser auskennt als er. Vetrano ist Sizilianer. Weiter wundere ihn das aber nicht. Nahezu jede Provinz habe ihre ganz eigenen Leckerbissen. Da könne man gar nicht alles kennen.

Hier schlägt das Herz von Salami-Fans höher. | Bild: Jörg Büsche

Die Lücke in Markdorf entdeckt

„Alles für den täglichen Bedarf“ haben Roberto Vetrano und Andrea Cesare Morello in ihrem Sortiment. „Mein Cousin hat gesagt, so ein Laden würde in Markdorf fehlen“, erklärt Vetrano. Wer rein italienisch einkaufen wollte, der musste bislang bis nach Ravensburg fahren. Dieser Bedarf habe ihn überzeugt, erklärt Vetrano.

Zuletzt hat er in Köln gearbeitet, ebenfalls in der Lebensmittelbranche. Das Wagnis einer Geschäftsgründung gehe er gerne mit ein. „Weil es uns hier ausgesprochen gut gefällt“, wie er sagt. Die Stadt, die Region kennt er von seinen regelmäßigen Besuchen bei seinem Cousin.

Heimatliebe geht durch den Magen

Dass seine italienischen Landsleute zum Einkauf kommen, erkläre sich gewissermaßen von selbst, sagt Roberto Vetrano. Auch Heimatliebe geht bekanntlich durch den Magen. Roberto Vetrano und Andrea Cesare Morello sind sich sicher, dass ihr neuer Supermarkt eine Anlaufstelle für alle Kunden sein wird. Für die, die die italienische Küche schätzen. Und auch für die, die das besondere Flair des neuen Lebensmittelgeschäfts in der Schulgasse genießen.