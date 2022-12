Der Stadtbus hat Verspätung: Stand jetzt wird er Anfang 2024 auf die Straße gesetzt. Zuvor soll bis Mitte 2023 ein schlüssiges Konzept ausgearbeitet werden. Dies hat der Gemeinderat mehrheitlich am Dienstagabend beschlossen.

Erst muss umfassend ausgeschrieben werden

Bürgermeister Georg Riedmann erläuterte den Grund, warum sich die mögliche Einführung eines Stadtbussystems in Markdorf um mindestens ein halbes Jahr verschiebt: Ursprünglich sollte es per Interessensbekundungsverfahren ausgeschrieben werden, was nur sechs Monate beansprucht hätte. Von ihrem juristischen Berater bekam die Stadt indessen den Hinweis: rechtssicher sei, den Stadtbusbetrieb umfassend auszuschreiben. Was allerdings doppelt so lange dauert. Statt schon im Frühjahr 2023, kann der Stadtbus somit frühestens im Frühjahr 2024 starten. Sofern ihm die Stadträte zuvor endgültig grünes Licht gegeben haben.

Wenn der Stadtbus kommt, soll er unbedingt Anschluss an den vorhandenen Bahn- und Busverkehr haben. | Bild: Jörg Büsche

Freie Wähler finden viele Kritikpunkte

Auf Tiefrot hatten am Dienstagabend jedoch die Signale seitens der Freien Wähler gestanden. „Über den Beschlussvorschlag der Verwaltung können wir so nicht abstimmen“, erklärte deren Fraktionsvorsitzender Dietmar Bitzenhofer. Es fehle ein Konzept.

Bitzenhofer vermisste einen schlüssigen Plan, wie denn das Stadtbussystem auszugestalten sei. Im Probebetrieb sei der Bus seine Route im 20-Minuten-Takt gefahren. „Wir haben von Anfang an gesagt, das ist sehr ambitioniert.“ Im Probebetrieb habe es funktioniert, weil die Fahrer kein Fahrgeld einkassieren mussten. Eben das komme aber auf sie zu. Zumal der Stadtbus künftig nicht gratis sein soll. Dauere der Rundkurs durch die Stadt jedoch länger, so seien die Anschlüsse an Bahn und andere Busse kaum zu halten. Was den Stadtbus für Pendler unattraktiv macht. Zudem, so Bitzenhofer, würden 150 000 Euro jährlich nicht ausreichen.

Über die Haltestellen des Stadtbusses muss noch diskutiert werden. | Bild: Jörg Büsche

Das Stadtbus-System Mit einem eigenen Bus möchte die Stadt das bereits vorhandene ÖPNV-Angebot erweitern. Von daher wird großer Wert auf die Anschlussfähigkeit des Busses zu Bahn und zu den Bussen gelegt. Auch soll der Stadtbus in den Bodo-Tarifverbund integriert werden. Angestrebt wird ein Kurzstreckentarif für innerstädtische Fahrten, gültig auch für Bodo-Fahrten auf Markdorfer Gemarkung. Die Haltepunkte des Stadtbusses werden überarbeitet, möglicherweise ergänzt. Im Gespräch ist auch eine zweite Stadtbus-Linie. Abzustimmen gilt es das Stadtbussystem auch auf die für 2024 geplanten Streckenerweiterungen des Friedrichshafener Stadtverkehrs nach Markdorf.

„Wir wollen Daten und Fakten, keine ideologiegeleiteten Begründungen“, erklärte Bitzenhofer. Zu einem Konzept gehörten klare Aussagen, ob nur eine Linie kommen soll oder ob von vornherein an eine zweite Buslinie gedacht ist. Dann nämlich würden sich die von der Stadt veranschlagten 150 000 Euro auf 300 000 Euro verdoppeln. Die angespannte Haushaltslage hatte zuvor auch schon Bitzenhofers Fraktionskollege Arnold Holstein angesprochen. Holstein erinnerte an die eindringlichen Mahnungen des Stadtkämmerers, auf alle zusätzlichen Kostentreiber zu verzichten.

Rund 4000 Einstiege wurden beim Probebetrieb gezählt. Die Mehrzahl der Fahrgäste zeigt sich bereit, einen Fahrpreis zwischen einem und anderthalb Euro zu bezahlen. | Bild: Jörg Büsche

CDU taxiert Kosten auf über 300 000 Euro

So hatte auch Kerstin Mock, die Fraktionsvorsitzende der CDU, argumentiert. „Der Stadtbus ist eine freiwillige Leistung.“ Und wenn sie bedarfsgerecht sein wolle, würde sie ohnehin mindestens 300 000 Euro kosten. „Denn wir benötigen zwingend einen zweiten Bus“, so Mock. Grundsätzlich stelle sich die CDU einem Stadtbussystem in Markdorf jedoch nicht entgegen, weil es den Bürgern mehr Mobilität bringe. Klimagründe stünden für die CDU erst an zweiter Stelle. „Die Einführung des Stadtbusses würde wir aber gerne in finanziell solidere Zeiten schieben“, erklärte Mock mit Verweis auf die angespannte Haushaltslage – also eventuell auch erst später als 2024. Die Freien Wähler wiederum, auch Jens Neumann hatte für die Fraktion noch das Wort ergriffen, stellten hingegen grundsätzlich die Klimawirksamkeit eines Stadtbussystems in Frage.

Von allen gewünscht wird, dass der Stadtbus auch den Friedhof anfährt. Die Freien Wähler hatten sich zuerst und seither vehement dafür ausgesprochen. | Bild: Jörg Büsche

SPD: Freiwillige Aufgaben machen Stadt attraktiv

Auf den Bereich der freiwilligen Aufgaben einer Kommune ging Uwe Achilles ein. „Es sind doch wohl die freiwillig erbrachten Leistungen, die die Attraktivität einer Gemeinde ausmachen“, erklärte der Fraktionsvorsitzende der SPD. Er plädierte dafür, dass der mit der Konzeptentwicklung befasste Arbeitskreis mit seiner Arbeit fortfährt. Das Ziel sei ein Mobilitätszuwachs für Alt wie für Jung. Und Achilles mahnte: „Wenn wir weiter auf den Autoverkehr setzen, werden wir unsere Klimabilanz nicht verändern können.“ Der Weg zu weniger CO 2 beginne im Kleinen – vor der Haustür, beim Stadtbus. Und eine Umstiegsbereitschaft hätten die Fragebögen zum Probebetrieb gezeigt.

Von der CDU wurde auch eine Stadtbushaltestelle am Camping Wirthshof in Steibensteg vorgeschlagen. | Bild: Jörg Büsche

UWG: Verkehrs- und Klimawende jetzt

So hatte zuvor auch Joachim Mutschler, Fraktionsvorsitzender der Umweltgruppe (UWG), argumentiert. Er pochte auf den Ausbau des ÖPNV. „Die Menschen wollen das“, bezog sich Mutschler auf einen allgemeinen Konsens beim Thema Mobilitätswende. Wichtig sei, den Anschluss an Bus und Bahn im 20-Minuten-Takt zu halten. Mutschler räumte aber ein: „der Weg hin zu einem wirklich guten ÖPNV-Angebot ist weit“. Es sei aber auch in Markdorf an der Zeit, „den ersten Schritt zu tun“.

Die UWG fordere die Verwaltung daher auf, „das Stadtbusvorhaben vernünftig zu Ende zu planen“. Dem Kostenargument hielt Mutschler entgegen, dass die Stadt sich die Gratis-Parkplätze für Autofahrer jedes Jahr auch rund 250 000 Euro kosten lasse. Und auch diese Kosten würden von der gesamten Bürgerschaft getragen, auch von jenen, die kein Auto nutzen würden. Zu diesen 250 000 Euro jährlich kämen außerdem erhebliche Investitionen in Millionenhöhe für die anstehenden Parkhaussanierungen hinzu.

Die Stadtverkehr Friedrichshafen GmbH plant für 2024, ihr Markdorfer Streckennetz zu erweitern. | Bild: Jörg Büsche

Dem Arbeitsauftrag für Verwaltung und Arbeitsgruppe stimmte der Rat mehrheitlich zu, gegen die Stimmen der Freien Wähler. „Er freue sich auf die Diskussion des Konzepts im kommenden Frühjahr“, sagte Riedmann.