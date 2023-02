Mit dem Café Auszeit hat sich Besitzerin Amela Stett vor fünf Jahren einen Traum erfüllt. Die 33-Jährige bietet neben Frühstück eine kleine Mittagskarte, Kuchen sowie andere Leckereien an. Je nach Jahreszeit hat sie spezielle Angebote, die Winterdrinks mit Aromen rund um Lebkuchen, Zimt und Spekulatius werden bald durch Getränke ersetzt, die Lust auf Frühling machen. Amela Stett ist es wichtig, dass ihre Gäste eine schöne Zeit, eine kleine Auszeit, in ihrem Café haben. Der Name Auszeit stand für sie von Anfang an fest. Gefrühstückt werden kann unter der Woche von 9 bis 11.30 Uhr, am Wochenende bis 13 Uhr.

Das Café Auszeit liegt in Markdorf an der Ecke Ittendorfer Straße/Mangoldstraße. Geparkt werden kann auf den öffentlichen Parkplätzen im Stadtgebiet. | Bild: Nosswitz, Stefanie

Ambiente

Das Café besteht aus einem hellen, lichtdurchfluteten Raum. Große bodentiefe Glasscheiben geben den Blick auf die Ittendorfer Straße frei. Die Tische und Stühle aus Holz sind weiß und tragen zum freundlichen und einladenden Erscheinungsbild bei. In einer Ecke steht ein Sofa, in das man sich gemütlich setzen und den SÜDKURIER bei einer Tasse Kaffee lesen kann. In einem Regal befinden sich Spielsachen und Bücher für Kinder. So fühlen sich auch Familien willkommen. Der Raum bietet Platz für rund 30 Gäste, im Sommer gibt es eine Terrasse.

Auswahl

Die Auswahl lässt nichts zu wünschen übrig. Vom Frühstück „Kleine Auszeit“ mit einem Heißgetränk, Orangensaft, Croissant mit Butter und Marmelade oder mit Butterbrezel für 8,10 Euro über veganes Frühstück, American-Style-Frühstück bis zum Schlemmerfrühstück für zwei Personen für 51 Euro ist alles dabei. Es gibt Pancakes, Arme Ritter, Obstschale, Bowl, Eierspeisen, Wurst- und Käseteller. Gut ist, dass die Getränke in den Frühstücksangeboten inkludiert sind. Natürlich kann man auch kleinere Sachen wie (Butter-)Brezel, Croissant, Rührei oder hausgemachtes Birchermüsli extra bestellen und muss nicht auf ein fest zusammengestelltes Angebot zurückgreifen. Außerdem gibt es verschiedene Bagels, Paninis und Sandwiches.

Das Frühstücksangebot ist groß und beinhaltet, alles „was das Herz begehrt“, wie es auf einer der Speisekarten-Seiten heißt. Hier eine Auswahl. | Bild: Nosswitz, Stefanie

Zur Serie Wo kann man im Bodenseekreis gut frühstücken gehen? Um diese Frage zu beantworten, sind SÜDKURIER-Redakteure auf die Suche gegangen. In loser Folge werden nun Lokalitäten und ihre Angebote vorgestellt. Für den Test kommen Cafés und Restaurants in Frage, in denen es mindestens ein kleines Frühstück und ein Frühstücksei gibt. Die Reporter testen das Ambiente, Auswahl, Regionalität, Geschmack, Preis, Anfahrt und Parkplätze.

Regionalität

Amela Stett legt auf Regionalität und Nachhaltigkeit großen Wert. Es gibt biologisch angebauten Tee und zum Frühstück Bio-Brötchen. Sie versucht, viele Produkte regional einzukaufen. Die Milch kommt aus dem Allgäu, Obst und Gemüse aus den lokalen Supermärkten. Der Kaffee stammt aus der Rösterei Mancino in Ittendorf. Stett macht selber Marmelade und backt Kuchen. Auch bietet sie Produkte vom Obsthof Moll aus dem Deggenhausertal an. Viele Produkte sind lactose- und glutenfrei. „Wir gehen auf alle Wünsche ein, soweit es möglich ist“, sagt Amela Stett.

Preis und Geschmack

Die SÜDKURIER-Redakteurinnen bestellen ein Smoothie-Bowl-Frühstück (Cappuccino, Orangensaft und Bowl) für 16,50 Euro, ein Hamburger Frühstück (Heiße Schokolade, Orangensaft und Franzbrötchen) für 7,80 Euro sowie einen Spiegelei-Bagel für 8,80 Euro und noch einen Chai Latte für 4,90 Euro. Die Bowl ist mit frischen Früchten, Chiasamen, Kokosflocken und Haferflocken zubereitet und bietet einen gesunden Start in den Tag. Der Spiegelei-Bagel ist mit Frischkäse, Rucola, Tomate, Gurke, Avocado, Spiegelei und Bacon belegt. Beide Gerichte sind optisch sehr schön gerichtet. Der Bagel kommt noch warm auf den Tisch. Geschmacklich top! Am Ende stehen 38 Euro auf der Rechnung. Bislang der teuerste Frühstückstest innerhalb dieser Serie.

Auf dem Tisch stehen ein Smoothie Bowl Frühstück (Cappuccino, Orangensaft und Bowl), ein Hamburger Frühstück (Heiße Schokolade, Orangensaft und Franzbrötchen) sowie ein Spiegelei-Bagel. | Bild: Nosswitz, Stefanie

Anfahrt und Parkplätze

Das Café Auszeit liegt direkt an der Ecke Mangoldstraße/Ittendorfer Straße. Die Gäste können bis zu drei Stunden kostenfrei auf den öffentlichen Parkplätzen in der Innenstadt parken, beispielsweise im Parkhaus Post. Parkscheibe auslegen nicht vergessen! Mit dem Bus ist das Café ebenfalls gut zu erreichen. Die Haltstelle Ittendorfer Straße an der Bundesstraße 33 ist keine fünf Minuten Fußweg entfernt.