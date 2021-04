Zweimal musste das geplante viertägige Open-Air-Festival auf dem Markdorfer Marktplatz bereits verschoben werden – von Mai 2020 auf September 2020 und dann wieder auf Mai 2021. Die dritte Verschiebung stand schon seit einigen Wochen fest, nur der Termin war noch offen.

Markdorf Das Markdorfer Open Air muss zum dritten Mal verschoben werden Das könnte Sie auch interessieren

Jens Neumann und Dieter Bös vom Kultur Team Markdorf sehen dieses Jahr keine Chance, die Veranstaltung ohne strenge Auflagen über die Bühne bringen zu können. Daher habe man sich dazu entschieden, die Konzerte auf Mai 2022 zu verlegen, um eine gewisse Planungssicherheit zu haben, wie Jens Neumann mitteilt.

„Wir sind sehr zuversichtlich, dass sich die Situation bis dahin deutlich entspannt hat und wir die Konzerte dann gemeinsam genießen können.“ Jens Neumann, Mitveranstalter Markdorf Open Air

Konzerte sollen von 25. bis 28. Mai 2022 stattfinden

Die besondere Herausforderung bei einem Festival: Es muss nicht nur ein Konzert, sondern gleich vier Konzerte verschoben werden. „Die Künstler haben auch ihre Termine und Verpflichtungen. Wir waren in ständigem Kontakt, um wieder alle Auftritte an einem Block anbieten zu können“, so Jens Neumann. Dass dies erneut gelungen sei, freue ihn sehr.

Die Reihenfolge der Künstler hat sich allerdings wieder leicht verändert, sie treten wie folgt auf: am Mittwoch, 25. Mai eröffnet Beatrice Egli das Markdorf Open Air; am Donnerstag, 26. Mai ist Nico Santos dran. Es folgt am Freitag, 27. Mai Gentleman, der derzeit in der achten Staffel von „Sing meinen Song“ zu sehen ist. Den Abschluss macht am Samstag, 28. Mai die Spider Murphy Gang.

Nico Santos ist längst kein Unbekannter mehr, war mit mehreren Liedern erfolgreich in den Charts vertreten. Sein Konzert in Markdorf ist auf den 26. Mai 2022 datiert. | Bild: Universal Music

Tickets behalten ihre Gültigkeit

Bereits gekaufte Karten behalten ihre Gültigkeit. Wer allerdings jetzt schon wisse, dass er im Mai 2022 ein Konzert nicht besuchen kann, kann bereits verkaufte Tickets an der Vorverkaufsstelle, wo er sie jeweils erworben hat, zurückgeben und erhält das Geld zurück. Jens Neumann hofft, dass die Besucher ihre Tickets behalten und sich weiter in Geduld üben.