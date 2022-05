Der Stadtgraben ist wieder frei befahrbar: Am Freitagvormittag wurde die Großbaustelle zwischen Stadthalle, Latscheplatz und Metzgerei Seitz abgeräumt, gegen Mittag war der komplette Kreuzungsbereich wieder für den Verkehr freigegeben. Rund zwei Wochen früher als in der Zeitplanung vorgesehen konnten die Bauarbeiten damit beendet werden – zumindest vorläufig.

Gegen Mittag räumen Bagger die letzten Baumaterialien weg. Paletten und Gerätschaften werden auf Lkw verladen. Dann ist geräumt und der Verkehr hat wieder freie Fahrt. | Bild: Grupp, Helmar

Restarbeiten wie die komplette Markierung des Fahrradweges in der Hauptstraße oder die endgültige Fertigstellung des Kreisverkehrs an der Stadthalle sollen in der übernächsten Woche, also ab dem 16. Mai, erledigt werden. Dafür ist dann allerdings keine Vollsperrung mehr nötig.

Neuer Verkehrsraum Der ockerfarbene Possehlbelag am Latscheplatz zeigt es eindeutig: Am Übergang zwischen der Hauptstraße und der Marktstraße ist in der Innenstadt ein neuer Verkehrsbereich entstanden. Als eine Art „shared space“ markiert die farbige Fläche den Raum, in dem ab sofort alle Verkehrsteilnehmer gleichberechtigt sind: Autofahrer ebenso wie Radfahrer und Fußgänger. Die bisherigen Ampeln wurden abgebaut, zusätzliche Zebrastreifen angebracht. All das soll den motorisierten Verkehr verlangsamen und den Fußgängern mehr Sicherheit bieten. Nicht zuletzt ist damit ein schon lange verfolgtes Ziel zumindest teils erreicht: Die alte Innenstadt ums Untertor, die Markt- und Ulrichstraße ist nun besser an die neue Innenstadt um die Hauptstraße angebunden.

Nun ist der Verkehr komplett neu geordnet

Mit dem Abschluss der Bauarbeiten hat der Bereich um den Übergang von der Haupt- in die Marktstraße sein Gesicht komplett gewandelt – und auch der künftige Verkehr wurde gänzlich neu geordnet: Auf der ockerfarbenen Fläche um den Latscheplatz sind ab sofort alle Verkehrsteilnehmer gleichberechtigt, egal ob Autofahrer, Radfahrer oder Fußgänger. Da wird in Zukunft also sehr viel mehr Rücksicht von allen gefordert sein.

In dunklem Ocker hebt sich der neue Possehlbelag am Latscheplatz vom umgebenden grauen Asphalt ab. Auf dieser Fläche sind ab jetzt Autofahrer, Radfahrer und Fußgänger gleichberechtigte Verkehrsteilnehmer. Alle müssen aufeinander Rücksicht nehmen. Für die Autofahrer heißt das den Fuß vom Gaspedal zu nehmen. | Bild: Grupp, Helmar

„Daran müssen sich die Verkehrsteilnehmer erst noch gewöhnen“, merkte auch Benjamin Seitz vom Ingenieurbüro AGP (Bad Waldsee) an, der am Freitagvormittag gemeinsam mit Jacqueline Leyers vom Stadtbauamt die zuletzt fertiggestellten Arbeiten um Belag und Markierungen nochmals begutachtete.

Dass Umgewöhnung nötig ist, auch an anderer Stelle, zeigte sich bereits schon am Freitag, nachdem die Baustelle freigegeben worden war. Mit der Freigabe nämlich gelten auch wieder die ursprünglichen Einbahnstraßenregelungen. Das heißt: Aus der Poststraße darf nicht mehr in den Stadtgraben ausgefahren werden und die Hauptstraße ist wie bisher auch künftig eine Einbahnstraße.

Noch blicken die Latschejungs auf die gestapelten Absperrungen. Doch kurz vor Mittag war der Stadtgraben geräumt. Am 14. März hatten die Arbeiten begonnen. Rund zwei Wochen früher als im Zeitplan vorgesehen konnten die Arbeiten beendet werden. | Bild: Grupp, Helmar

Zu zwei brenzligen Situationen war es gegen Mittag bereits gekommen. Ein ortsfremder Autofahrer wollte vom Stadtgraben in die Hauptstraße einbiegen, ein anderer Fahrer rauschte mit Tempo aus der Poststraße in den Stadtgraben. Beide Male mussten entgegenkommende Autofahrer geistesgegenwärtig reagieren.

Offizielle Eröffnung ist zum Stadtfest im Juni

Offiziell eröffnet werden soll der neue Straßenbereich zum Stadtfest im Juni, sagt Leyers. Bis dahin werden auch die Restarbeiten erledigt sein. Laut Seitz müssen dafür noch überfahrbare Alu-Nägel auf dem Kreisverkehr angebracht werden, damit man zumindest mit dem Pkw nicht mehr quer über den Kreisel kurven kann, und die Markierungen für den Fahrradstreifen in der Hauptstraße müssen noch bis zum Stadtgraben verlängert werden.

Kein Kurvenschneiden oder Tempobolzen mehr möglich: Gegenüber der Stadthalle gibt es nun einen Kreisverkehr, der vor allem den von der Bussenstraße herunterkommenden Verkehr abbremsen soll. Neue Fußgängerüberwege sorgen zusätzlich für Sicherheit. | Bild: Grupp, Helmar

Vorher ist aber erst nochmal eine kurzzeitige Sperrung angesagt. Bereits am Samstag wird der Bereich wieder abgesperrt werden, wegen des Dixiefestes in der Innenstadt am Sonntag. Zum Wochenbeginn wird die Kreuzung dann wieder geöffnet, endgültig.

Zebrastreifen an der Stadthalle und am Latscheplatz sollen signalisieren: Hier haben Fußgänger künftig Vorrang. Mit der neuen Verkehrsführung, die den motorisierten Verkehr ausbremst, soll die seit Jahren schon kritisierte Trennung der alten von der neuen Innenstadt weiter aufgehoben werden. | Bild: Grupp, Helmar

Bei Leyers stößt derweil der farbige Possehlbelag auf große Zustimmung. Denn er soll den gesamten Bereich um den Latscheplatz vor allem für die Fußgänger deutlich sicherer machen. Der deutliche Farbunterschied zum benachbarten Asphalt signalisiert das ganz offenkundig. „Das Aufbringen war teils echte Handarbeit“, sagt sie: „Zuerst musste das Harz von Hand ausgebracht werden, bevor anschließend der Belag eingestreut und eingekehrt werden konnte.“