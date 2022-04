Markdorf vor 35 Minuten Autofahrerin parkt in der abgesperrten Stadtgraben-Baustelle Noch ist die Baustelle am Stadtgraben Einmündung Hauptstraße gesperrt. Das kümmerte eine Autofahrerin am Montagmorgen jedoch herzlich wenig. Die Bauarbeiter trauten ihren Augen nicht.

Kuriose Szene an der Stadtgraben-Baustelle: Ein heftiges Wortgefecht mit den Bauarbeitern lieferte sich am Montagvormittag eine Autofahrerin, die mit ihrem Ford in die abgesperrte Baustelle am Stadtgraben eingefahren war und ihr Auto dort abstellte. Sie müsse nur kurz etwas im Gasthof Krone abgeben, sagte die Frau zu den verdutzten Arbeitern, die sie zuvor vergeblich darum gebeten hatten, die gesperrte Baustelle sofort wieder zu verlassen, in der erst Ende vergangener Woche die frische Asphaltdecke aufgebracht worden war. Fünf Minuten später stieg die Frau immer noch schimpfend wieder in ihr Fahrzeug eines regionalen Zeitschriftenlieferdienstes und fuhr wieder ab. | Bild: Grupp, Helmar