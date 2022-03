Seit dem Beginn der Woche ist Markdorf eine Großbaustelle: Im Süden ist der Bahnübergang komplett gesperrt und mit der Gutenbergstraße damit die wichtigste Nord-Süd-Achse der Stadt für die nächsten Wochen nicht befahrbar und in der Innenstadt haben die Bauarbeiten am Stadtgraben begonnen. Dort ist nun der Stadtgraben und das in ihn mündende Ende der Hauptstraße gesperrt.

Das heißt: Sowohl der Bahnübergang muss über die B33-Ortsdurchfahrt umfahren werden als auch die westliche Innenstadt über die nördliche Tangente Weinsteig – Gehrenbergstraße – oberer Stadtgraben – Bussenstraße – Jahnstraße oder eben auch über die B-33-Ortsdurchfahrt.

Am Bahnübergang haben die Bauarbeiten bereits Ende vergangener Woche begonnen. In der Ensisheimer Straße und in der Gutenbergstraße wurde die Asphaltschicht bereits abgefräst. Der komplette Bahnübergang ist für den motorisierten Verkehr bis Ende März/Anfang April komplett gesperrt, je nach Witterung und Fortgang der Arbeiten. | Bild: Grupp, Helmar

Komplett gesperrt ist der Kreuzungsbereich Ensisheimer Straße/Gutenbergstraße und Bernhardstraße. In diesen Straßen soll nicht nur eine neue Asphaltschicht aufgebracht, sondern auch neue Fahrbahnmarkierungen aufgetragen werden. Dann wird auch optisch nichts mehr an die bisherige abknickende Vorfahrtstraße erinnern, die zahlreiche gefährliche Verkehrssituationen heraufbeschworen hatte. | Bild: Grupp, Helmar

Umgestaltung Latscheplatz Der stark befahrene Stadtgraben trennt die moderne westliche Innenstadt mit der Hauptstraße von der Altstadt rund um die Marktstraße. Mit der Umgestaltung des Bereiches um den Latscheplatz zu einem gemeinsamen Verkehrsraum, auf dem alle Verkehrsteilnehmer gleichberechtigt sind, sollen Alt- und Neustadt besser aneinander angebunden werden. In diesem Bereich wird die Verkehrsfläche komplett neu strukturiert, alle Ampeln werden entfernt und ein Fußgängerüberweg eingerichtet. Im Kreuzungsbereich von Stadtgraben und Bussenstraße an der Stadthalle soll ein Kreisverkehr mit weiteren Zebrastreifen für mehr Sicherheit der nicht motorisierten Verkehrsteilnehmer sorgen. Die Fertigstellung ist auf Ende Mai geplant.

Ein Verkehrschaos ist noch nicht in Sicht

Trotz der zahlreichen Sperrungen blieb bislang jedoch das befürchtete Verkehrschaos aus. Weder auf der B33/Ravensburger Straße noch in den Seitenstraßen wie der Bussen- oder der Jahnstraße staute sich der Verkehr. Abgeschnitten sind aber auch die Einzelhändler in der vorderen Hauptstraße und das bis Mitte April. Zwar können Autofahrer noch in den umliegenden Parkhäusern parken, doch die Hauptstraße selbst ist gesperrt. Ob die Händler – und eventuell auch jene in der Marktstraße – deswegen unter Einbußen zu leiden haben, wird sich zeigen.

Aus Richtung Marktstraße kommend, sehen Fußgänger am Untertor die Stadtgraben-Baustelle bereits von weitem. Für Fußgänger ist die Baustelle links und rechts Richtung Hauptstraße passierbar. | Bild: Grupp, Helmar

Die Ruhe vor der Baustelle: Am Montagvormittag war der Stadtgraben noch befahrbar, um die Mittagszeit wurde die Baustelle eingerichtet und der Stadtgraben gesperrt. Die Bauarbeiten sollen in zwei Abschnitten verlaufen. Im zweiten Abschnitt ab Mitte April soll die Hauptstraße wieder befahrbar sein. Das Ende der Bauarbeiten ist Stand jetzt auf den 31. Mai terminiert. | Bild: Grupp, Helmar

Auf der B-33-Ortsdurchfahrt/Ravensburger Straße und auch direkt im Kreuzungsbereich B33/Stadtgraben wird mehrfach auf die Baustelle und die Straßensperrungen hingewiesen. Wer als Autofahrer in die Innenstadt möchte, muss auf der Ravensburger Straße bis zum Kreisel am Ortsausgang an der Ittendorfer Straße fahren und kann erst dort wieder rechts abbiegen. | Bild: Grupp, Helmar

Während die Baustelle am Bahnübergang bereits in zwei bis drei Wochen wieder aufgehoben sein soll, müssen Anwohner, Händler und Innenstadtkunden am Stadtgraben deutlich mehr Geduld aufbringen.

Ab Juni sollen alle Verkehrsteilnehmer gleichberechtigt sein

Dort wird unterhalb der Stadthalle ein Kreisverkehr gebaut und der Übergang von der Hauptstraße in die Altstadt soll mit neuer Fahrbahnmarkierung, Fußgängerüberwegen und ohne Ampeln zu einer Art so genannten „shared space“, also einem gleichberechtigten Verkehrsraum für Fußgänger, Rad- und Autofahrer umgebaut werden. Das dauert deutlich länger: Bis Mitte April, vorgesehen ist der 19. April, wird die Hauptstraße noch gesperrt bleiben, bis Ende Mai der Stadtgraben zwischen dem Latscheplatz, der Bussenstraße und der Stadthalle.

Die größte Innenstadt-Straßenbaustelle Markdorfs reicht von der Stadthalle bis kurz vor der Metzgerei Seitz. Bis Mitte April werden die Hauptstraße ab der Einmündung Mangoldstraße und der Stadtgraben bis zur Poststraße komplett gesperrt sein. | Bild: Grupp, Helmar

In diesem Bereich des Stadtgrabens unterhalb der Stadthalle wird ein Kreisverkehr gebaut werden. Mit mehreren Zebrastreifen versehen, soll er auch den Verkehr am Übergang von der Hauptstraße in die Altstadt abbremsen. | Bild: Grupp, Helmar

Der Stadtgraben ist im Bereich Untertor seit Montag komplett gesperrt. Nur Fußgänger können die Baustelle passieren. Autofahrer, die von der Bussenstraße her kommen, müssen die Innenstadt nördlich umfahren. | Bild: Grupp, Helmar

Am Montagnachmittag begannen am Stadtgraben die vorbereitenden Arbeiten für die Baustelle, die bis Ende Mai dort sein wird. Zwischen Stadthalle, Untertor und Hauptstraße wird ein gleichberechtigter Bereich für alle Verkehrsteilnehmer eingerichtet, eine Art „shared space“. Dazu soll auch ein Kreisverkehr unterhalb der Stadthalle dienen. | Bild: Grupp, Helmar

Am Bahnübergang wird schon neuer Asphalt aufgebracht

Dank der bisher trockenen Witterung konnten die Arbeiten am Bahnübergang Ende vergangener Woche bereits gut starten: Dort wurde schon großflächig der Asphalt abgefräst und von der Wolfegger Firma Käser teils auch schon eine neue Asphaltdecke aufgebracht.

In der Gutenbergstraße und in der Eisenbahnstraße wurde am Montag bereits frischer Asphalt aufgebracht. Auch die Durchfahrt von der Eisenbahnstraße in die Gutenbergstraße ist nicht möglich. | Bild: Grupp, Helmar

Sind diese Arbeiten abgeschlossen, dann bekommen die Straßen neue Fahrbahnmarkierungen, so dass dann auch optisch nichts mehr an die vorherige abknickende Vorfahrtstraße erinnern wird, die seit dem Ausfall der Bahnampeltechnik immer wieder für brenzlige Verkehrssituationen gesorgt hatte.

Die Eisenbahnstraße ist an mehreren Stellen abgesperrt. Wer aus Richtung Osten in die Stadt fährt, muss zur Umfahrung des Bahnübergangs über die Bahnhofstraße zur B-33-Ortsdurchfahrt fahren. Der Bahnhofskiosk von Rolf Breu ist über Bahnhofstraße und den östlichen Teil der Eisenbahnstraße erreichbar. | Bild: Grupp, Helmar

Gesperrt ist auch die hintere Hälfte des westlichen Parkplatzes am Bahnhof. Dort stehen die Baustellenfahrzeuge. Vor allem Berufspendler, die diesen innenstadtnahen Parkplatz nutzen, müssen sich nun andere Stellflächen für ihr Auto suchen. Die durch die Stadtgraben-Baustelle wegfallenden Parkplätze in der Hauptstraße verschärfen das Problem. | Bild: Grupp, Helmar

Bagger und Lkw am Stadtgraben

Am Stadtgraben sind derweil die Bagger und Lkw angerollt. Während die Kaufbeurener Baufirma Dobler am Dienstag bereits die Straßendecken aufgerissen und Asphalt und Pflastersteine abgetragen hat, sorgen die Lkw der Firma Herter Container-Service aus Salem-Grasbeuren dafür, dass der Bauschutt so schnell wie möglich wieder wegkommt.

Mit schwerem Gerät wird hier auch in den kommenden Wochen gearbeitet werden. Alleine Fußgänger und Radfahrer kommen an der Großbaustelle vorbei. Daran wird sich in den nächsten vier Wochen nichts ändern. Der Lohn der Geduld: Ab Juni soll der Stadtgraben dann ein deutlich fußgängerfreundlicheres Gesicht haben.