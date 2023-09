Mit einem Kindertheater-Festival nimmt Markdorf seine jüngsten Bürger in den Blick. Vom 17. bis 21. Oktober veranstaltet die Stadt zusammen mit der Kulturagentur Claudius Beck zehn Kindertheateraufführungen an fünf Tagen in der Stadthalle. Möglich ist dies durch eine Förderung des Programms ZIZ (Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren) des Bundesministeriums für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen.

Von geheimnisvollen Wesen in einer Parallelwelt erzählt das Theater Kunstdünger: Es zeigt am Donnerstag, 19. Oktober, Schauspiel und Objekttheater unter dem Titel „Schleichweg“. | Bild: Manfred Lehner

Genügend Karten für Nachmittagsvorstellungen

Zusammengestellt wurde das Theaterprogramm von Claudius Beck, der mit seiner Kulturagentur Veranstalter und Initiator des Kindertheater-Festivals ist. „Die Aufführungen an den Vormittagen sind durch den Besuch von Kindergartengruppen und Grundschulklassen bereits ausgebucht“, teilt er mit. Insgesamt 53 Gruppen hätten rund 1200 Tickets gebucht. Die Kinder erwarten laut Beck Stücke und Theatergruppen, die in der Branche „erste Sahne“ seien. Für die Nachmittagsvorstellungen gebe es noch genügend Karten.

Clowneskes Puppentheater rund um die Schwierigkeiten des Miteinanders: die exen treten am Samstag, 21. Oktober, mit ihrem Stück „Hühner“ auf. | Bild: Lutz Edelhoff

Freuen können sich die kleinen Theaterfans auf das Theater con Cuore mit dem Schauspiel und Figurentheater „Tigerwild“, das Theater Kunstdünger mit dem Schauspiel und Objekttheater „Schleichweg“, Altenbach und Honsel mit einer Storyperformance unter dem Titel „Frau Süss und Frau Salzig“ und das clowneske Puppentheater „Hühner“ von der Gruppe die exen.

Frau Süß und Frau Salzig sind so unterschiedlich wie Zucker und Salz: Das Duo Altenbach+Honsel bringt am Freitag, 20. Oktober, eine Storyperformance auf die Bühne. | Bild: Hans Bentele

Die Eröffnung am Dienstag, 17. Oktober mit dem Stück „Allein daheim“ des Tiroler Clownduos Herbert und Mimi ist bereits ausverkauft. „Damit alle Kinder in der Stadthalle eine gute Sicht auf das Geschehen haben, werden wir extra eine Tribüne aufbauen“, kündigt Beck an.

Kindermeile durch die Innenstadt

„Es freut mich besonders, dass wir für Kinder eine eigene kulturelle Veranstaltung mit professionellen Theatergruppen anbieten können“, sagt Bürgermeister Georg Riedmann. Außerdem erwartet die kleinen Besucher von Donnerstag bis Samstag eine Kindermeile mit zahlreichen Angeboten, die ihre Augen zum Leuchten bringen werden. „Die Kindermeile erstreckt sich von der Sparkasse bis zur Kirche durch die Innenstadt“, kündigt Barbara Bücken, Geschäftsführerin von Markdorf Marketing, an.

Kinder aufgepasst: Mario Richter zeigt beim Kindertheaterfestival am Samstag, 21. Oktober, um 10.30 und um 12 Uhr vor der Sparkasse seine High Energy Magic Show. | Bild: Bertin Gessinger

Dabei reicht das Programm von Clowns mit Seifenblasen über Jonglage zum Mitmachen vor dem Proma, Kürbis schnitzen und Kürbissuppe kochen, Bastelaktionen, Bewegungsparcours und Kinderschminken bis hin zur Hüpfburg und einem Trommelworkshop. Interessant zu werden verspricht auch eine Ausstellung mit Glühbirnenschiffen und eine Fußballvorführung der Roboter AG des Bildungszentrums Markdorf. „Wir freuen uns auf ein sehr buntes und vielfältiges Programm“, sagt Bücken.

Tickets und Vorverkauf Eintrittskarten für alle Theateraufführungen kosten im Vorverkauf 6 Euro und an der Tageskasse 7 Euro. Im Vorverkauf erhältlich sind sie bei Markdorf Marketing in der Hauptstraße 14, Telefon 07544/500266 oder bei „des & sell – dekorieren und schenken“ in der Marktstraße 10a, Telefon 07544/5068899. Karten reservieren und zusenden lassen kann man sich per Mail an karten@kindertheater-festival.de.

Stadt-Rallye und Kinderflohmarkt

Bei einer Stadt-Rallye können die Kinder quer durch die Innenstadt Fragen beantworten. Wer alles richtig hat, kann sich beim Stadtmarketing eine Überraschung abholen. Der große Kinderflohmarkt am Samstag in der Hauptstraße beim Gebäude der alten Post, lädt Kinder und Eltern ein, gebrauchtes Spielzeug zu verkaufen. Zum Start um 10 Uhr wird der Zirkus Meerolino sein Stück „Sonne, Wasser, Zauberstrand“ gleich nebenan auf dem Volksbank-Parkplatz aufführen.

Sehnsucht nach einem Freiraum zur eigenen Entfaltung der Persönlichkeit: Am Mittwoch, 18. Oktober, zeigt das Theater con Cuore Schauspiel und Figurentheater unter dem Titel „Tigerwild“. | Bild: Kulturagentur Claudius Beck

Kinderaktionen von Einzelhandel und Gastronomie

„Auch die Einzelhändler haben sich viele schöne Kinderaktionen an allen fünf Tagen einfallen lassen“, teilt Proma-Manager Nico Schneider mit. Sie reichen vom Malwettbewerb und einer Fotobox im Proma über Vorleseaktionen im Buchhandel bis hin zum Rabatt auf Kindersachen. Auch das Schlemmen und Genießen ist während des Kindertheater-Festivals auf die kleinen Gäste ausgerichtet. Freuen können sie sich auf Regenbogen-Cocktails, Waffeln, Halloween-Kekse und extra Kindermenüs.