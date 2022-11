Für den traditionellen Markdorfer Weihnachtsmarkt vom 2. bis einschließlich 4. Dezember ist das Programmpaket geschnürt. An jenen Freitag um 18 Uhr wird laut Markdorf Marketing Bürgermeister Georg Riedmann den Markt im Schlosshof offiziell eröffnen. Schon ab 17.30 Uhr werde ein Posaunen-Ensemble der Musikschule unter Leitung von Diego Sanz-Lopez auf den adventlichen Budenzauber einstimmen.

„Gesellige Stunden mit Familie und Freunden verbringen und sich auf die besinnliche Zeit einstimmen zu lassen, steht hier im Vordergrund. Im Schlosshof verzaubern liebevoll geschmückte Hütten und der Duft von Punsch, Apfelküchle und Waffeln“, teilt Saskia Friedrich-Rother im Namen von Markdorf Marketing mit. „Ensembles und Bands begleiten beim Genuss der zahlreichen Leckereien und duftenden Heißgetränke“, ergänzt Friedrich-Rother.

Bürgermeister Georg Riedmann ist „überglücklich“

Bürgermeister Georg Riedmann freut sich schon darauf. „In einer Zeit, in der wir aus allen Richtungen mit schlechten und teilweise beängstigenden Nachrichten konfrontiert werden, ist es wichtig, den Menschen gute, vertraute und freudvolle Traditionen zu bewahren. Deshalb bin ich überglücklich, dass wir nach zwei pandemiebedingten Absagen in diesem Jahr wieder unseren kleinen, feinen und heimeligen Weihnachtsmarkt im Schlosshof präsentieren können.“

Das ist eine gefühlte Ewigkeit her. Bürgermeister Georg Riedmann eröffnet im Dezember 2019 im Schlosshof den Markdorfer Weihnachtsmarkt (Archivbild). | Bild: Lang, Andreas

Er freue sich auf schöne Begegnungen bei vorweihnachtlicher Musik und kulinarischen Köstlichkeiten. Und Lob gibt es vorab ebenfalls: „Allen, die sich für die Vorbereitung und Durchführung engagieren, danke ich sehr herzlich.“

Die Band „fivePack“: Beate Loos, Andreas Heinemann, Jochen Grabski, Walter Ringwald (von links) und vorne Markus Strobel. | Bild: fivePack

Nach der offiziellen Eröffnung durch Bürgermeister Riedmann wird das Bodensee-Alphorntrio auftreten. Ab 19.15 Uhr gibt ein Ensemble des Musikvereins Riedheim unter Leitung von Nicolas Köb ein Gastspiel. Um das musikalische Programm zu komplettieren: Am Samstag, 3. Dezember wird die Band fivePack von 18 bis 20 Uhr spielen. Laut eigenen Angaben umfasst das Repertoire „handgemachte Musik aller Stilrichtungen, die groovt, swingt und unter die Haut geht“. Und am darauffolgenden Tag präsentiert Werner Maier von 15 bis 16.30 Uhr traditionelle deutsche, amerikanische und neue Weihnachtslieder.

Programmangebote für Kinder

Das Reparaturcafé mit Karl Werkmeister bietet Basteln von LED-Lichtschmuck am Samstag und Sonntag jeweils von 14 bis 18 Uhr im Gewölbekeller an. „Technisches Know-how wird dabei spielend vermittelt“, sagt Saskia Friedrich-Rother.

Bei „Thomy der Weltenbummler“ können sich Kinder im Dosch-Haus ausprobieren: Beispielsweise beim Werkeln mit der Laubsäge. „Nach einer kurzen Einweisung geht es auch schon los mit dem Sägen, und nach kurzer Zeit ist der kleine Notizzettelhalter auch schon fertig für den heimischen Schreibtisch“, erzählt Friedrich-Rother.

Im Dosch-Haus können Kinder mit der Laubsäge einen Igel als Notizzettelhalter herstellen. | Bild: Markdorf Marketing

Beim Brandmalen am Samstag/Sonntag jeweils von 12 bis 18 Uhr können nach ausführlicher Einweisung Motive auf Werkstoffen wie Holz oder Leder gestaltet werden. Die Brandmalerei sei „eine äußerst kreative Aktion und für Kinder ab sieben Jahren geeignet“.

Kinder können im Dosch-Haus Brandmalerei erlernen und Motive beispielweise auf Holz oder Leder gestalten. | Bild: Markdorf Marketing

Der Imkerverein lädt am Samstag und Sonntag jeweils ab 12 Uhr zum Kerzenziehen und Kerzenrollen ein. Im Gewölbekeller wird der Docht immer wieder in geschmolzenes Wachs getaucht. Zwischen den Tauchbädern wird eine Abkühlrunde eingelegt. Schicht für Schicht entsteht eine neue Kerze.

Der Imkerverein bietet im Gewölbekeller Kerzenziehen an. | Bild: Markdorf Marketing

Das Märchenkarussell in der Marktstraße und der Märchenwald im Schlossweg sind an allen drei Tagen für die Kinder da.

Öffnungszeiten: am Freitag, 2. Dezember von 18 bis 22 Uhr; am Samstag, 3. Dezember von 12 bis 22 Uhr, am Sonntag, 4. Dezember von 12 bis 18 Uhr