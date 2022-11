Übersicht vor 2 Stunden

So viel Weihnachtsgeld zahlen Firmen in der Region

Ob Stadtwerke, Maschinenbau oder Kliniken: Viele Beschäftigte in Südbaden und Oberschwaben bekommen in diesem Jahr Weihnachtsgeld. In welchen Unternehmen und Einrichtungen der Region gibt es am meisten?