Am Freitag musste die Segelfliegergruppe Markdorf ihren Platz für Landungen komplett sperren. „Auf der aufgeweichten, matschigen Grasbahn ist die Gefahr eines Materialschadens einfach zu groß“, sagt der stellvertretende Vorsitzende Andreas Betz. Könne es doch sein, dass das Vorderrad des Flugzeugs einsinke. Im Extremfall könne es sich durch die verstärkte Bremswirkung sogar überschlagen, so Betz

Am Mittwoch zählte der Verein 35 Flugbewegungen, am Donnerstag waren es nur noch 15. Sei doch nicht nur der Zustand der Landebahn, sondern auch das Wetter für die Piloten der Ultraleichtflugzeuge, die durchweg auf Sicht fliegen, entscheidend. „Im vergangenen Jahr waren bei optimalen Bedingungen 500 Flugzeuge hier auf dem Platz und auch für dieses Jahr hatten wir 400 Anmeldungen“, berichtet Andreas Betz. Der Plan sei gewesen, dass ab 13 Uhr Flugzeuge landen können, aber noch am Vormittag hätten sich die Verantwortlichen dagegen entschieden. „Jetzt hoffen wir, dass am Samstag etwas möglich ist“, so der Vorsitzende.

Am Freitag ist wegen der regennassen Bahn keine Landung auf „Markdorf International“ möglich: Normalerweise parkt während der Aero auf dem Segelfluggelände in Markdorf ein Ultraleichtflugzeug neben dem anderen. | Bild: Claudia Wörner

Markdorf 180 Leichtflugzeuge nutzen während der Messe Aero den Flugplatz der Segelflieger Das könnte Sie auch interessieren

Sichere Verhältnisse für Piloten haben Vorrang

Flugleiter Thomas Fregin nimmt die Situation sportlich. „Wir haben hier schon alles erlebt – von vier Tagen volles Haus bis zur totalen Flaute.“ Am wichtigsten seien in jedem Fall sichere Verhältnisse mit guten Wetterbedingungen für die Piloten. Für viele sie es ungewohnt auf einer vergleichsweise kurzen Grasbahn zu landen. Wegen der Nässe sei sie auf aktuell 350 Meter verkürzt worden. „Da sollten die Bedingungen dann schon in Ordnung sein“, weiß Fregin. Starten konnten die Piloten am Freitag auf eigenes Risiko. Für eines der Ultraleichtflugzeuge war es aber beispielsweise nicht möglich auf der regennassen Start- und Landebahn abzuheben.

Start auf eigenes Risiko: Den Piloten dieser Ultraleichtflugzeuge ist es auf der regennassen Start- und Landebahn nicht gelungen, in die Lüfte abzuheben. | Bild: Claudia Wörner

Die Messe Aero Auf der Messe Aero in Friedrichshafen sind von mehr als 670 Ausstellern Fluggeräte von der zivilen Drohne über Segelflugzeuge, Ultraleichtflugzeuge und Gyrocopter, Helikopter, Reise- und Trainingsflugzeuge mit Kolbenmotor oder Propellerturbine bis hin zu Businessjets zu sehen. Neue Antriebssysteme, Elektroflug, modernste Avionik, Dienstleistungen und Zubehör für Piloten sind weitere Schwerpunkte. Die Messe Aero in Friedrichshafen ist noch am Samstag, 22. April, von 9 bis 17 Uhr für Besucher geöffnet. Die reguläre Tageskarte kostet 37 Euro (online 32 Euro). Ermäßigungen gibt es für Studierende, Auszubildende, Kinder, Rentner und Menschen mit Behinderung. Das Parken ist kostenlos. Informationen im Internet unter www.aero-expo.de.

Piloten aus Tschechien warten auf den Heimflug

Die Landung war für die Piloten Milos Pacal, Josef Pavlicek, Milos Kovar und Jan Krakora aus Tschechien am Mittwoch kein Problem. Schwierig habe sich allerdings der Flug mit tief hängenden Wolken gestaltet, berichtet Milos Kovar. Am Freitag warteten die Männer auf dem Segelfluggelände auf das Abtrocknen der Bahn und das „Go“ der Flugleitung, um wieder in Richtung Heimat starten zu können. „Für uns ist das nicht so schlimm. Das Fliegen ist ja nicht unser Job, sondern ein Hobby“, sagt Josef Pavlicek.

Sie warten auf den Heimflug in Richtung Tschechien (von links): Für die Piloten Milos Pacal, Josef Pavlicek, Jan Krakora und Milos Kovar ist die Markdorfer Start- und Landebahn im Moment noch zu nass. | Bild: Claudia Wörner

Ein Problem könne es allerdings mit der Unterkunft geben, da wegen der Messe Aero alle Hotels und Pensionen ausgebucht seien. „Zur Not haben wir unsere Schlafsäcke dabei und werden schon irgendwo unterkommen“, gibt sich der Pilot, der sein Flugzeug während der Aero zum ersten Mal in Markdorf geparkt hat, optimistisch. Immerhin gibt es bei sonnigem Frühlingswetter für eine ungeplante Wartezeit schlechtere Orte als den Segelflugplatz. Haben sich die Vereinsmitglieder doch gut auf die Aero-Tage vorbereitet. Kaffee, jede Menge Kuchen und sonstige Getränke stehen für die Gäste bereit.

Vereinsmitglieder nehmen zum Teil Urlaub für Aero

Für den Verein sei es natürlich nicht schön, dass die ganzen Vorbereitungen für das Event nahezu umsonst seien, sagt Andreas Betz. Dazu gehörten die Absprachen mit der Messe Friedrichshafen, den Busunternehmen für den Transport der Piloten zur Aero, mit Polizei und Feuerwehr.

Mehr Flugbetrieb wäre schöner: Statt ankommende Flugzeuge auf den Parkflächen einzuweisen, blinzeln die zum Dienst eingeteilten Segelflieger am Freitagvormittag vom Campingstuhl aus in die Sonne. | Bild: Claudia Wörner

Die Vereinsmitglieder haben Pavillons aufgebaut, die Wiese rund um Start- und Landebahn für die parkenden Flieger komplett gemäht, sich in Dienstpläne eingetragen und teilweise sogar Urlaub für die Aero-Zeit genommen. Statt ankommende Flugzeuge auf den Parkflächen einzuweisen, blinzeln die zum Dienst eingeteilten Segelflieger vom Campingstuhl aus in die Sonne.

Vorbereitungen nicht alle umsonst

„Unsere neu programmierte Anmeldeseite und die neue Online-Erfassung der Flugbewegungen nützt uns selbstverständlich auch im kommenden Jahr“, bleibt Andreas Betz optimistisch. Übers Wochenende wolle man jetzt einfach das Beste aus der Situation machen. „Gott sei Dank kann niemand etwas für das Wetter.“