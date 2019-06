von Andreas Lang

Datenschutz, Veranstaltungsauflagen, Ämterwechsel, Strukturveränderungen im Verein sowie die Organisation und Unterstützung bei Festen: Das sind die großen Herausforderungen, denen sich die Historische Narrenzunft Markdorf gegenüber sieht. Dies wurde bei ihrer Hauptversammlung deutlich, bei der auch die Bekanntgabe der Neuwahlen und Ehrungen im Mittelpunkt standen.

Geld für Familien in Not

Dass die Narrenzunft eine soziale Ader hat, beweisen die Mitglieder, indem sie seit Jahren bei Zunftmeisterempfängen auf Gastgeschenke und Orden verzichten und das ersparte Geld für soziale Zwecke einsetzen. In diesem Jahr konnte sich das Mehrgenerationenhaus Markdorf, vertreten durch die Leiterin Waltraud Zeller-Fleck und Vorstandsmitglied Melanie Gans, über einen Scheck in Höhe von 500 Euro freuen. Dieser Betrag werde, dem Wunsch der Zunft entsprechend, in den Topf für in Not geratene Familien fließen, versicherten die Damen.

Geld für Familien in Not: Zunftmeisterin Birgit Beck übergab Melanie Gans und Waltraud Zeller-Fleck (von links) vom Mehrgenerationenhaus einen Spendenscheck in Höhe von 500 Euro. | Bild: Lang, Andreas

Etwas mehr Zeit in Anspruch nahmen drei Satzungsänderungen bezüglich der Datenschutzgrundverordnung sowie Anpassungen für die Vereinsordnung. So stimmten die Mitglieder der Anpassung der Nummer des Vereinsregisters, der Aufnahme der Vereinsordnung und den neuen Datenschutzklauseln mehrheitlich zu.

Positiver Verlauf der Arbeiten im Zunfthaus Obertor

Obertorpfleger Harald Geng zeigte sich glücklich über den Verlauf der Bauarbeiten am neuen Lastenzug sowie an der Akustikdecke im Zunfthaus Obertor. Besonders erfreulich sei es, dass die Arbeiten innerhalb des veranschlagten Zeit- und Kostenplans abgewickelt wurden.

Zunftmeisterin: Befinden uns auf dem richtigen Kurs

Zunftmeisterin Birgit Beck ist seit zwei Jahren im Amt und zeigte sich erleichtert darüber, dass in dieser Zeit die Strukturveränderungen in den Bereichen Ämterwechsel, Neuausrichtung des Werbe- und Marketingkonzeptes sowie Ball-Konzeption aufgegangen seien. Man befinde sich auf dem richtigen Kurs, betonte sie.

Hohe Kosten durch Kauf einer Lagerhalle

Um Vereinsutensilien und Fahrzeuge besser lagern zu können, hat der Verein für rund 114 000 Euro eine Halle in der Paracelsusstraße gekauft. Säcklemeister Wolfgang Ehrmann erklärte, dass diese Investition ein großes Loch in die Vereinskasse gerissen habe. Dennoch sei die Kasse nicht vollends leer, gab er Entwarnung.

Die Zunft blickt weiterhin großen Herausforderungen entgegen, zeigte sich Birgit Beck überzeugt. Sie sei jedoch zuversichtlich, dass diese Aufgaben mithilfe der Unterstützung der Mitglieder souverän bewältigt werden.

Rolf Reiter legt sein Amt nach 40 Jahren nieder

Nach 40 Jahren legte Rolf Reiter, Aufsichtsrat und Kassier der Stiftung „Obertor mit Scheublintisch“, sein Amt nieder. Er sei das einzige noch lebende Gründungsmitglied des einstigen Obertorvereins, ließ er über Otto Gäng erklären, da er nicht selbst an der Sitzung teilnehmen konnte. Die Stiftung habe 2018 mit dem Zuschuss in Höhe von 36 000 Euro für den Lastenzug und die Akustikdecke einen finanziellen Kraftakt gestemmt, ließ er übermitteln. In Zusammenhang mit den Bauarbeiten lobte er besonders das Engagement von Obertorpfleger Harald Geng.

