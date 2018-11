Markdorf vor 5 Stunden

Markdorfer Schloss-Entscheid: Anhörung und Beschluss im Gemeinderat

Dieser Termin wird in Markdorf mit Spannung erwartet: In öffentlicher Sitzung des Gemeinderats am Dienstag, 6. November, soll ein weiterer Verfahrensschritt für den Bürgerentscheid "Kein Rathaus im Bischofsschloss" über die Bühne gebracht werden. Sitzungsbeginn ist um 18 Uhr im Bürgersaal des Rathauses.