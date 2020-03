Sie hätte noch bis zum 3. April dauern sollen. Doch die Ausstellung „Im Prozess“ mit Arbeiten der in Markdorf lebenden Künstlerin Barbara Seifried ist seit Mitte vergangener Woche geschlossen. „Bis auf Weiteres“ heißt es auf dem Aushang am Eingang zur Stadtgalerie. Auch der Grund wird angegeben: die Corona-Pandemie, die inzwischen in der gesamten Republik den gesamten öffentlichen Kulturbetrieb lahmgelegt hat – und keineswegs nur ihn allein.

Markdorf Arbeiten mit Wasser, Eigelb und Pigmenten von Barbara Seifried in der Stadtgalerie Das könnte Sie auch interessieren

„Wir bedauern das sehr“, erklärte nun Bernhard Oßwald, der Vorsitzende des Kunstvereins, der Barbara Seifried mit der Ausstellung ein Geschenk zu ihrem 80. Geburtstag machen wollte. Andererseits sei sich der Vereinsvorstand letzte Woche einig gewesen, dass die Schließungs-Anordnung der baden-württembergischen Landesregierung ein richtiger und notwendiger Schritt sei, um der Pandemie-Ausbreitung entgegenzuwirken. Vorerst gelte die Rechtsverordnung aus Stuttgart bis zum 15. Juni.

Rascon-Ausstellung auf 2021 verschoben

Für die geplanten Ausstellungen in der Stadtgalerie heißt das, dass die Plastiken von Agnes Keil aus Leutkirch zum Thema Rhythmus erst gezeigt werden können, wenn die Einschränkungen wieder aufgehoben sind. Und die für Juli und August vorgesehene Ausstellung von Fernando Rascon und Rocio Infestas aus Mexiko hat der Kunstverein schon jetzt aufs nächste Jahr verschoben. Zumal Fernando Rascon seine Malerei direkt auf die Galeriewände aufgetragen hätte. „In dieser Situation vorher anzureisen, schien uns einfach zu unwägbar“, erklärte Oßwald.

Das Original zum Ausstellungsplakat. | Bild: Jörg Büsche

Tolle Resonanz auf Seifried-Ausstellung

Überaus zufrieden zeigte sich der Kunstvereins-Vorsitzende mit der Resonanz auf die Seifried-Ausstellung. Trotz der sich abzeichnenden Corona-Krise, trotz eines gewissen Besucherrückgangs in den letzten Tagen haben die Arbeiten der Markdorfer Künstlerin rund 600 Besucher angelockt. Außerordentlich positiv sei auch, was die „Im-Prozess“-Besucher im Gästebuch der Stadtgalerie festgehalten haben. Gleichfalls positiv sei auch der Verlauf des Gesprächsabends mit Barbara Seifried verlaufen, an dem sie Christiane Oßwald und Christine Roth-Waldheuer Fragen über Werk und Leben beantwortete.

www.kunstverein-markdorf.de