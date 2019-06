Das traditionelle Pfingstmusikfest des Musikvereins Riedheim im Festzelt in Leimbach beginnt am Freitag, 7. Juni, um 19 Uhr mit einem zünftigen Fassanstich. Der Eintritt ist frei, es spielen „Holzless – What a Böhmisch“. Am Samstag, 8 Juni, ab 20 Uhr lautet das Motto Lederhosen- und Dirndl-Party. Die Partyband „Herz Ass“ gilt als absoluter Grenzgänger zwischen Volksmusik und modernem Partyschlager. Die Show- und Partyband spielt Musik von den Klostertalern bis hin zu AC/DC. Für alle, die dieses Ereignis in den vergangenen Jahren miterlebt haben, sei der Besuch ein Muss. Denn: „Herz Ass“ ist auf Abschiedstour und wird zum letzten Mal beim Pfingstmusikfest spielen.

Ein Erlebnis sind immer wieder „Papi‘s Pumpels“. Die Schlagerband aus Stockach tritt am Sonntagabend, 9. Juni, ab 20 Uhr auf. An den zwei Abenden gibt es keinen Einlass unter 16 Jahren, unter 18 Jahren nur mit Partypass. Der Sonntag beginnt ab 11 Uhr mit dem Frühschoppen mit der Bauernkapelle Mindersdorf, um 14 Uhr spielt der MV Weinitzen, ab 17 Uhr Zebrass aus Immenstaad.

Der Pfingstmontag, 10. Juni, steht im Zeichen der Blasmusik. Beginn ist um 9 Uhr mit einem Gottesdienst. Um 10.30 Uhr beginnt das Frühschoppenkonzert der Musikkapelle Riedheim, ab 14.30 Uhr spielt die MV Ittendorf, ab 18 Uhr der MV Ahausen.

Neu in diesem Jahr ist das Wunschkonzert. Über die vier Tage kann man sich an einem Stand gegen einen kleinen Beitrag einen Musikwunsch wünschen. Der Beitrag wird an das Kinderhospiz in Tannheim gespendet. Mit dem Wunsch beteiligt man sich automatisch an einer Verlosung, bei der man einige attraktive Preise gewinnen kann. Einzige Voraussetzung für den Gewinn: Anwesenheit am Montagabend.