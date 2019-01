von Andreas Lang

Bis zuletzt wurde das Geheimnis unter Verschluss gehalten, wer die Nachfolge von Heinz Schwenninger als "Narrenbolizei" von der Historischen Narrenzunft Markdorf antritt. Bis zur letzten Minute wussten dies auch nur die Präsidiumsmitglieder. Bei der Dreikönigssitzung lüftete Zunftmeisterin Birgit Beck das Geheimnis. So wurde seitens des Präsidiums Michael Bauer als neuer "Narrenbolizei" zu Wahl vorgeschlagen. Bei offener Abstimmung erhielt Bauer für die Amtszeit von drei Jahren die einstimmige Unterstützung der Narrenräte und in der Funktion der Einzelfigur auch einen Platz im Narrenrat.

Als weitere Neuheit gab die Zunftmeisterin bekannt, dass die Zunft ein neues Werbekonzept gestaltet habe, um künftig noch mehr Menschen auf die Aktionen und Veranstaltungen zu erreichen. Als Beispiel nannte sie große Banner-Werbungen an gut frequentierten Straßen oder den neugestalteten Programmflyer, der demnächst mit dem Amtsblatt in die Haushalte verteilt wird. Auch für den Jugendball gibt es einen neuen Flyer.

Neuer Ball, neues Konzept

Mit Spannung blicke man auf das neue Konzept des Firlefanz und Narrentanz-Balles, der den Zunft- und Bürgerball ersetzt. So soll es ein kurzes und knackiges Programm geben, ebenso wie eine Kostüm- und Maskenprämierung. Spätestens gegen 22 Uhr wird die Band "Hautnah" zum Tanz aufspielen, erläuterte die Zunftmeisterin das Konzept des neuen Balls, der unter de, Kurznamen "FUN", der sich aus den drei Anfangsbuchstaben bildet, am Samstag, 26. Januar in der Stadthalle stattfindet.

Die Mitgliederehrungen, die üblicherweise beim Zunftball stattfanden, werden nun künftig bei der Dreikönigssitzung stattfinden. "Zum einen ist dies ein sehr würdiger Rahmen und zum anderen verzögert sich somit nicht der Programmfluss des "FUN"-Balles", so Birgit Beck.

Auszeichnung für treue Mitglieder

So wurden bei der Dreikönigssitzung erstmals für 50 Jahre Treue geehrt: Kaujohlin Hannelore Stark, die Hänseler Siegfried Amann und Klaus Frick sowie die Gruppe der Alt-Markdorferin. Für 40 Jahre Treue wurden Narrenrat und Kaujohle Georg Marbeiter sowie Kaujohlin Lotte Schehlmann geehrt.

Für seinen herrausragenden Arbeitseinsatz rund ums Zunfthaus Obertor erhielt Harald Geng von Zunftmeisterin Birgit Beck den goldenen Handschuh als Auszeichung für seine verdienste erreicht. | Bild: Lang, Andreas

Eine außergewöhnliche Ehrung wurde Obertorpfleger Harald Geng zuteil. Er erhielt für sein großes Arbeitsengagement bei den Umbauarbeiten des Zunfthauses den hierfür eigens kreirten goldenen Arbeitshandschuh von Birgit Beck überreicht. Die Zunftmeisterin selbst wurde von Präsidiums-Beisitzerin Annika Rössler mit einer kleinen Ehrung überrascht. Für ihren unermüdlichen Arbeitseinsatz übergab Annika Rössler der Zunftmeisterin zwei Buchgeschenke.

Otto Gäng, Vizepräsident der Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte (VSAN), gab einen Ausblick auf die Regierungsempfänge, die von Tübingen bis zum Europaparlament nach Brüssel führen, zu diesen der VSAN eingeladen wurde und auch Abordnungen der Markdorfer Narrenzunft teilnehmen dürfen.