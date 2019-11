Er brachte musikalisch Jamaika nach Markdorf – als Gentleman im Juli 2018 auf dem Marktplatz auftrat, sorgte seine Mischung aus Ska, Blues, Soul und afrikanischer Stammesmusik, kurz Reggae, für ausgelassene Stimmung. Den rund 2000 Besuchern gefiel das Konzert, und auch dem Künstler scheint es in Markdorf gut gefallen zu haben.

Der 44-jährige Kölner, der mit bürgerlichem Name Tilmann Otto heißt, spielt erneut ein Konzert in der Gehrenbergstadt und zwar am Samstag, 23. Mai – damit ist er der dritte bestätigte Act für das Markdorf Open Air 2020.

Veranstaltungsteam freut sich auf „Hochkaräter“

„Es freut uns sehr, dass wir Gentleman erneut gewinnen konnten“, sagt Veranstalter Jens Neumann von „Kultur Team Markdorf UG“. Vor zwei Jahren, bei der Premiere der Veranstaltung zum 150-jährigen Jubiläum der Stadtkapelle, hätten viele nicht geglaubt, dass der „echte“ Gentleman in Markdorf spiele und hätten das Konzert nicht besucht, erinnert sich Neumann an einige Reaktionen auf den „Hochkaräter“. „Das ist schon etwas Besonderes, dass er wieder bei uns spielt“, so der Veranstalter.

Der Sänger steht seit über 20 Jahren auf der Bühne und hat weltweit uber 1000 Shows gespielt. Auf seinem nach wie vor aktuellsten Album„The Selection“ aus dem Jahr 2017 findet sich das Beste aus seinen acht Studioalben, die vielfach mit Gold und Platin ausgezeichnet worden sind.

Gentleman kommt am 23. Mai 2020 erneut nach Markdorf. | Bild: Jäckle, Reiner

Der SÜDKURIER verkauft ab Donnerstag, 14. November, 100 vergünstigte Tickets für Abonnenten für 39,50 Euro. Der Normalpreis liegt bei 49,40 Euro, der Preis für ein Jugendticket von 7 bis 16 Jahren liegt bei 39,50 Euro.

Mit Gentleman steht somit der dritte Act für das Markdorf Open Air vom 21. bis 24. Mai 2020 fest. Am Donnerstag, 21. Mai spielt die Münchner Kultband Spider Murphy Gang, am Freitag, 22. Mai kommt Nico Santos auf den Marktplatz. Ein weiterer Künstler für Sonntag, 24. Mai steht noch aus.