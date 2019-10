Der nächste Act für das Markdorf Open Air im Mai 2020 steht fest: Nico Santos wird am Freitag, 22. Mai, auf dem Marktplatz spielen. Das haben die Veranstalter Jens Neumann und Dieter Bös von „Kultur Team Markdorf UG“ bekannt gegeben.

Markdorf Open-Air-Festival in Markdorf findet auch 2020 statt Das könnte Sie auch interessieren

Ein Song kann manchmal eine ganze Welt verändern, bei Nico Santos sind es nun schon drei. Die Hits „Rooftop“, „Safe“ und „Oh Hello“ ließen Nico Santos zu einem der erfolgreichsten deutschen Radio-Künstler des vergangenen Jahres aufsteigen, wie es in einer Pressemitteilung des Managements heißt.

Diese Tracks finden sich auf seinem Debüt-Album „Streets of Gold“, das er im Oktober 2018 veröffentlicht hat. Neben diesen Hits sind weitere Tracks auf dem Album, das Nico Santos selbst ein „in Musik gefasstes Tagebuch seit 2014“ nennt und dass er in Markdorf vorstellen wird.

Tour im Frühjahr 2019 war ausverkauft

Denn auch live ist der Wahlberliner nicht aufzuhalten. Nachdem Termine seiner ersten Club Tour im Frühjahr 2019 in Köln, Hamburg, München, Frankfurt, Stuttgart innerhalb weniger Wochen ausverkauft waren, können sich die Fans von Nico Santos nun auf weitere Konzerte freuen. Im Frühjahr 2020 geht er mit seiner Band auf Deutschlandtour.

Der 26-Jährige wurde in Bremen geboren, aufgewachsen ist er auf Mallorca, mittlerweile lebt er in Berlin. Derzeit ist er auch bei der TV-Sendung „The Voice of Germany„ zu sehen, in der er als „fünfter Coach“ bereits ausgeschiedenen Talenten eine zweite Chance gibt.

Nico Santos ist derzeit bei der TV-Show „The Voice of Germany“ zu sehen. | Bild: Maximilian König

Live besticht der Vollblutmusiker mit einer einmaligen Stimmfarbe und Leichtigkeit. Seine fünfköpfige Band besteht aus Straßenmusikern, denn er sucht die Nähe zum Originären. Die Straße ist für ihn der Ort der Wahrheit und das ist dann vielleicht Nico Santos' ganz eigener Weg, der ihn von allen seinen Vorbildern unterscheidet. Die Straße aus Gold ist seine Straße, denn, so Nico: „Die Straße ist das Ziel, nicht das Ziel selbst.

Markdorf Spider Murphy Gang spielt beim Markdorf Open Air 2020 Das könnte Sie auch interessieren

Mit Nico Santos steht somit der zweite Act für das Markdorf Open Air vom 21. bis 24. Mai fest. Am Donnerstag, 21. Mai spielt die Münchner Kultband Spider Murphy Gang. Zwei weitere Künstler stehen noch aus.

100 vergünstigte Tickets