In der Januar-Sitzung hat der Gemeinderat Markdorf beschlossen, das westlich des Bahnhofskiosks gelegene Grundstück von der Bahn-Tochter DB Netze zu pachten. Der Pachtvertrag – inzwischen ausgehandelt und in Unterzeichnung – läuft zehn Jahre, mit Option auf Verlängerung.

Vorab Rodungsarbeiten erledigt

Im Februar hat die Stadtverwaltung mit der Bahn eine Nutzungsvereinbarung geschlossen, damit noch vor Beginn der Vegetationsphase Rodungsarbeiten als Vorbereitung für das Parkplatz-Areal erledigt werden konnten.

Ratsmehrheit stimmt für Vorhaben

Die überwiegende Mehrheit der Ratsmitglieder hat das Vorhaben am Dienstagabend befürwortet. Stadtrat Erich Wild (CDU) befand, die "Gesamtmaßnahme sehr positiv", es werde ein Ausgleich zum Stellplatzangebot/Blaue Zone in der Kernstadt geschaffen. Alfons Viellieber (CDU) sprach von einer tollen Lösung, in Markdorf brauche es Parkplätze, die Bahnhofstraße sei regelmäßig zugeparkt.

Regelung/Kontrolle eingefordert

Jens Neumann (Freie Wähler) hielt dagegen: "Ich sehe das kritisch. Die Kosten sind das eine." Er befand, es müsse geregelt/kontrolliert werden, wer die Stellplätze nutzt. Andreas Schley (Umweltgruppe) hielt die Stellplatzbreite von je 2,50 Metern für zu schmal.

Berechtigungsscheine als mögliche Lösung

Bürgermeister Georg Riedmann erklärte, die Stadtverwaltung arbeite am Thema Parkberechtigungsscheine, könne zum jetzigen Zeitpunkt aber noch keinen Lösungsvorschlag unterbreiten. Und 2,50 Meter seien das aktuell gängige Maß.

Markdorf Da geht's zur Sache: Rodungsarbeiten für neue Parkplätze Das könnte Sie auch interessieren

Stadtrat Uwe Achilles (SPD) argumentierte, man brauche sich noch keine Gedanken über eine Parkplatzkontrolle machen. In der Stadt gebe es für den Gemeindevollzugsdienst genug zu tun. Andernfalls müsse man sich auch Gedanken über Berechtigungsscheine für den zentrumsnahen Parkplatz bei der Stadthalle machen.

Weniger Stellplätze in Bahnhofstraße?

Christiane Oßwald (Umweltgruppe) regte zugunsten von Fußgängern an, dass zumindest eine Seite der Bahnhofstraße stellplatzfrei werden solle, sobald der neue Parkplatz an der Eisenbahnstraße verfügbar ist.