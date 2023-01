Wenn sich alljährlich rund 3000 Gäste aus Wirtschaft, Politik und Wissenschaft zum Austausch beim Weltwirtschaftsforum (WEF) im schweizerischen Davos treffen, herrscht auch am Bodensee-Airport in Friedrichshafen Hochbetrieb.

Rund 170 zusätzliche Flugbewegungen erwartet der Flughafen Friedrichshafen diese Woche. | Bild: Bodensee-Airport

Flüge aus Nordamerika oder aus dem arabischen Raum

Mehr als 170 zusätzliche Flugbewegen werden laut einer Mitteilung des Flughafens diese Woche erwartet. Zahlreiche Geschäftsreiseflugzeuge aus der ganzen Welt würden Friedrichshafen mit Beginn des Weltwirtschaftsforums als Start- und Landepunkt auswählen. Wie Flughafensprecher Bernd Behrend auf Anfrage erklärt, seien darunter Jets aus Europa, aber auch Flüge aus Nordamerika oder aus dem arabischen Raum. „Den weitesten Weg hatte heute eine Maschine aus Südkorea“, sagt Behrend und fügt an: „An Bord der Maschine ein Wirtschaftsboss.“

Flughafen-Sprecher Bernd Behrend | Bild: Benjamin Schmidt

Der Hauptanreisetag sei in diesem Jahr der Montag gewesen. Claus-Dieter Wehr, Geschäftsführer des Bodensee-Airports, sagt: „Wir freuen uns, dass wir auch dieses Jahr wieder so viele internationale Gäste am Bodensee-Airport Friedrichshafen begrüßen dürfen. Dies zeigt uns, dass der Flughafen für Kunden aus der ganzen Welt von großer Bedeutung ist.“ Auch Sprecher Bernd Behrend betont: „Unsere Standplätze sind auf jeden Fall gut gebucht und wir freuen uns über viele internationale Gäste.“

Privatmaschinen am Bodensee-Airport. | Bild: Bodensee-Airport

Am Kongress in der Schweiz nehmen Staats- und Regierungschefs aus der ganzen Welt teil, darunter auch Bundeskanzler Olaf Scholz. 2022 war Scholz mit einer Regierungsmaschine in Friedrichshafen gelandet und weiter in die Schweiz gereist. Auch seine Vorgängerin Angela Merkel hatte in den Jahren zuvor mehrfach einen Zwischenstopp am Bodensee-Airport eingelegt und war dort in einen Helikopter umgestiegen.

Bundeskanzler wird am Mittwochvormittag erwartet

Und in diesem Jahr? „Bundeskanzler Olaf Scholz wird morgen Vormittag erwartet“, sagt Flughafensprecher Behrend. Viele Gästen würden sich mit der Limousine nach Davos fahren lassen, manche nutzen aber auch einen Helikopter-Service in die Schweiz.