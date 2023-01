Friedrichshafen vor 40 Minuten

Vom Spaziergang nie zurückgekehrt. Gabriele Speth wird seit zehn Jahren vermisst

Die verzweifelte Suche nach dem vermissten Dirk Brünker in Villingen lässt in Friedrichshafen traurige Erinnerungen aufkommen. Mehr als zehn Jahre ist es her, dass Gabriele Speth am helllichten Tag spurlos verschwand.