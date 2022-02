Wie die Beamten in einem Pressetext informieren, hatte ein Passant gegen 3.30 Uhr einen verletzten Mann in der Goethestraße liegend vorgefunden und daraufhin den Notruf gewählt. Der laut Polizei offenbar alkoholisierte 48-Jährige sei zur Behandlung seiner schweren Kopfverletzung in eine Klinik gebracht worden.

48-Jähriger berichtet von drei Angreifern

Im Laufe der folgenden Ermittlungen habe er angegeben, von drei Männern im Alter zwischen 20 und 25 Jahren niedergeschlagen worden zu sein: Zunächst hätten die jungen Männer nach Zigaretten gefragt. Als er dies abgelehnt habe, sollen sie ihn angegriffen und mutmaßlich auch seine Rauchware sowie seinen Geldbeutel gestohlen haben.

Angaben des Opfers zufolge trugen zwei der Tatverdächtigen schwarze Oberbekleidung, ein Dritter sei mit einem weißen Kapuzenpullover, hellblauen Baggy-Jeans und weißen Turnschuhen bekleidet gewesen, heißt es im Polizeibericht. Dieser soll seitlich kurze und oben längere blonde Haare sowie einen Drei-Tage-Bart gehabt haben.

Polizei sucht nach zwei jungen Frauen und weiteren Zeugen

Wie die Beamten weiter informieren, sollen zwei bislang unbekannte junge Frauen in einem Auto kurz vor der Tat auf eine vierköpfige Personengruppe aufmerksam geworden sein, in der sich auch das 48 Jahre alte Opfer befunden haben soll. Die beiden Zeuginnen sowie Personen, die auf die Auseinandersetzung aufmerksam wurden oder sonst Hinweise zu Tat und Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07541/7010 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.